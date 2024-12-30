Бесполезный ИИ, запрет на ремонт, брак: 10 крупнейших провалов со смартфонами в 2024 году

В погоне за продажами производители попали в ряд серьезных скандалов, которые вызвали гнев пользователей.

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Год 2024 был довольно неплохим для индустрии смартфонов, но некоторые новинки с треском провалились, несмотря на все старания разработчиков. Портал Android Authority назвал 10 самых главных неудач и разочарований.

Мода на гаджеты с искусственным интеллектом

Много внимания в 2024 году привлекли автономные устройства на основе ИИ. Технически они не являются смартфонами, но позиционировались как альтернатива им. Двумя наиболее заметными проєктами стали Rabbit R1 и Humane AI Pin.

Гаджет Rabbit R1 должен был заменить смартфоны Фото: Скриншот

Rabbit R1 — карманным гаджет со встроенной моделью ИИ Large Action обещал стать помощником, который мог бы управлять приложениями от имени пользователя. К сожалению, устройство и платформа столкнулись с серьезными проблемами безопасности при запуске, в то время как многих заявленных функций поначалу просто не было.

Устройство Humane AI Pin с проектором и камерой Фото: Humane

Humane AI Pin предназначен для ношения на одежде, как футуристичная брошка, чтобы принимать команды и давать ответы через мини-проектор или в виде звука. Многие аналитики раскритиковали гаджет и назвали его слишком "сырым", а сам проектор оказался бесполезным на открытом воздухе.

Недостаток лоска и ограниченная функциональность на старте разочаровали оба гаджета, но критики также указали на тот факт, что Rabbit R1 лучше бы послужил в виде приложения для смартфонов, а не отдельного устройства. С другой стороны, производители смартфонов и чипов хорошо оценили концепцию и взяли ее на вооружение.

Реклама ИИ от Apple и Google

В этом году Apple увлеклась ИИ и представила функцию Apple Intelligence, пытаясь догнать конкурентов Android в этой области с такими функциями, как помощь в написании и сводки уведомлений. Плохую шутку с компанией сыграла реклама, которую многие посчитали безвкусной.

Видеоролик показывает, как дети удивляют отца подарками на его день рождения, в то время как его жена молча понимает, что забыла о его дне рождения и подарке. В итоге женщина выходит из ситуации, показывая на смартфоне слайд-шоу созданное ИИ.

Реклама Apple Intelligence

Google тоже вызвала волну недовольства с рекламой Gemini. В ролике отец попросил систему написать письмо известному олимпийскому спортсмену от лица его дочери. Многие решили, что не хотели бы получать личные письма, сгенерированные ИИ. К тому же, хорошие родители должны помогать детям с такими задачами, а не перекладывать работу на компьютеры.

Реклама Gemini от Google

У Google в рукаве в 2024 году было еще больше конфузов, связанных с ИИ. Среди них был генератор изображений, создающий нацистов, и вредные советы, предложенные искусственным интеллектом.

"Урезанный" Google Pixel 9 Pro Fold

Аналитики считают Pixel 9 Pro Fold самым удачным складным устройством от Google, во многом благодаря тонкому дизайну, огромному дисплею и долгосрочными обновлениям. Но при тщательном сравнении "раскладушка" оказывается гораздо хуже стандартных Pixel 9 Pro.

Например, модель стоимостью 1800 долларов получила гораздо более слабое аппаратное обеспечение камеры. Это неприятно, но вполне ожидаемо в случае со складными телефонами. Куда хуже, что зарядка Pixel 9 Pro Fold значительно медленнее: 21 Вт (проводная) и 7,5 Вт (беспроводная). Даже Pixel 9 за 800 долларов гораздо мощнее по многим показателям. У производителя есть зарядное устройство Pixel Stand, но Pro Fold его не поддерживает.

Сравнение смартфона Google Pixel 9 Pro Fold с Google Pixel 9 Pro

Учитывая еще и отсутствие функций Video Boost (видео 8K, Super Res Zoom), напрашивается вывод, что Pixel 9 Pro Fold не дотягивает до других телефонов серии Pixel 9 Pro, как следует из его названия. Это все еще хороший складной смартфон, заслуживающий внимания, но не устройство уровня Pro.

Ремонтная политика Samsung

Большинство современных смартфонов трудно ремонтировать, но Samsung в 2024 году решила еще сильнее усложнить задачу, вероятно, чтобы люди чаще покупали новые устройства. Первый крупный скандал разразился в мае, когда крупная платформа для самостоятельного ремонта iFixit объявила о прекращении сотрудничества с Samsung. Это означало, что она больше не будет официальным дистрибьютором инструментов и деталей корейского бренда.

Платформа предположила, что Samsung несерьезно относится к самостоятельному ремонту пользователями, ссылаясь на ряд проблем. Среди них высокая стоимость деталей, отсутствие деталей для новых телефонов и отказ Samsung позволить iFixit помогать местным ремонтным мастерским.

Кроме того, Samsung обязала независимые мастерские по ремонту сообщать ей, если в смартфонах Galaxy найдут детали от других производителей, да еще и разбирать их. Для сравнения, последние iPhone гораздо проще ремонтировать, хотя Apple тоже не поддерживает ремонт.

Крах OSOM

OSOM появился из пепла бренда Essential несколько лет назад. Молодой производитель сначала выпустил телефон Solana Saga, а затем так называемый кабель конфиденциальности для передачи данных и зарядки. Но в августе появились новости о том, что компания закрывается.

Обзор смартфона Solana Saga

Нередко случается, что компании по производству смартфонов прекращают существование. Такая же судьба в 2024 году постигла Royole и Bullitt Group. Однако крах OSOM сопровождался иском от старшего руководителя, утверждающего, что основатель Джейсон Китс нецелевым образом использовал средства компании для оплаты двух Lamborghini, финансирования своего хобби, связанного с автоспортом, покупки авиабилетов первого класса и многого другого.

Ценовой скандал T-Mobile

В США один из самых больших скандалов 2024 года спровоцировал мобильный оператор T-Mobile. Он предложил так называемую гарантию Price Lock ("блокировка цен"). Из названия можно подумать, что абонент будет платить одну и ту же цену в течение всего срока действия контракта, но на деле компания лишь обязывалась оплатить последний месяц обслуживания, если клиент решит уйти из-за повышения цен.

По мнению экспертов, предложение было бы неплохим, если бы называлось как-то иначе. В итоге Национальное рекламное управление США попросило оператора отменить или изменить услугу.

Ограниченный выпуск Galaxy Z Fold Special Edition

Смартфон Galaxy Z Fold Special Edition сложно достать Фото: Cкриншот

Samsung представила Galaxy Z Fold 6 в июле, но гаджет получил слишком мало изменений по сравнению с предыдущей моделью — Z Fold 5. Экран крышки имел немного более широкое соотношение сторон, он был немного тоньше и легче, и имел рейтинг IP48. В остальном почти ничего не изменилось.

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Тогда на рынок выпустили Galaxy Z Fold Special Edition с более смартфоноподобным дисплеем, большим складным экраном, 200-мегапиксельной основной камерой, большим объемом оперативной памяти, более быстрым Wi-Fi и гораздо более тонким дизайном, хотя пришлось пожертвовать поддержкой S Pen. К сожалению многих поклонников бренда, модель вышла только в Корее, а также в Китае, где получила название Samsung W25.

Уязвимость Pixel

Для телефонов Google Pixel, выставленных в сети американских магазинов Verizon, разработали специальное приложение Showcase для демонстрационного режима. В нем нашли серьезную уязвимость, которая позволяла совершать хакерские атаки.

Оказалось, что файл был предустановлен на все смартфоны, которые люди покупали в Verizon. Для взлома требовался пароль пользователя и физический доступ к устройству, тем не менее риск все равно был. В сентябре Google выпустила обновление, которое удалило приложение с устройств Pixel. Компания также настаивала на том, что не видит доказательств активного использования уязвимости, а также добавила, что модель Pixel 9 вообще не поставляются с этим ПО.

Cкандал с уязвимостью смартфоно Google Pixel

Качество Galaxy Buds 3 Pro

Провал не касается смартфона напрямую, но Galaxy Buds 3 Pro были выпущены вместе со складными телефонами Samsung 2024 года. Эти наушники также продавали вместе с Galaxy Z Fold 6 в рамках некоторых акционных предложений.

Беспроводные наушники за 250 долларов должны иметь высокое качество сборки, но в данном случае это не так. Многие владельцы Galaxy Buds 3 Pro сообщили о хрупких насадках для ушей, которые легко рвутся при попытке их снять, в то время как другие жаловались на неровные швы, разную высоту, пыль и осадок на новых моделях и многое другое. Неудивительно, что Samsung временно отозвала продукт, чтобы решить проблемы.

Обзор наушников Galaxy Buds 3 Pro после повторного выпуска

Приложение MKBHD

Популярный YouTube-блогер Маркиз Браунли (MKBHD) в сентябре выпустил приложение для обоев под названием Panels в сентябре. Многие пользователи возмутились ценовой политикой.

Изначально у Panels были бесплатные и подписные уровни. Бесплатный план предлагает обои с разрешением SD после просмотра рекламы, а платный уровень предлагает HD-обои за 12 долларов в месяц или 50 долларов в год. Критики возражали против ограничения SD для бесплатного плана, а также сетовали на высокую абонентскую плату, что особенно разочаровывает в то время, когда подписки повсюду и постоянно растут. Не помогло и то, что у приложения были некоторые сомнительные разрешения.

Похоже, MKBHD прислушался и исправил большинство проблем, а также предложил подписку без рекламы за 2 доллара в месяц. Пользователи также могут платить за коллекции обоев от отдельных художников или выбрать существующий план за 12 долларов в месяц/50 долларов в год, чтобы разблокировать все.

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