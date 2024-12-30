Даремний ШІ, заборона на ремонт, брак: 10 найбільших провалів зі смартфонами у 2024 році

У гонитві за продажами виробники потрапили в низку серйозних скандалів, які викликали гнів користувачів.

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Рік 2024 був доволі непоганим для індустрії смартфонів, але деякі новинки з тріском провалилися, незважаючи на всі старання розробників. Портал Android Authority назвав 10 найголовніших невдач і розчарувань.

Мода на гаджети зі штучним інтелектом

Багато уваги у 2024 році привернули автономні пристрої на основі ШІ. Технічно вони не є смартфонами, але позиціонувалися як альтернатива їм. Двома найпомітнішими проєктами стали Rabbit R1 і Humane AI Pin.

Гаджет Rabbit R1 мав замінити смартфони Фото: Скриншот

Rabbit R1 — кишеньковий гаджет із вбудованою моделлю ШІ Large Action обіцяв стати помічником, який міг би керувати додатками від імені користувача. На жаль, пристрій і платформа зіткнулися із серйозними проблемами безпеки під час запуску, тоді як багатьох заявлених функцій спочатку просто не було.

Пристрій Humane AI Pin з проектором і камерою Фото: Humane

Humane AI Pin призначений для носіння на одязі, як футуристична брошка, щоб приймати команди і давати відповіді через міні-проектор або у вигляді звуку. Багато аналітиків розкритикували гаджет і назвали його занадто "сирим", а сам проектор виявився марним на відкритому повітрі.

Нестача лиску й обмежена функціональність на старті розчарували обидва гаджети, але критики також вказали на той факт, що Rabbit R1 краще б послужив у вигляді додатка для смартфонів, а не окремого пристрою. З іншого боку, виробники смартфонів і чипів добре оцінили концепцію і взяли її на озброєння.

Реклама ШІ від Apple і Google

Цього року Apple захопилася ШІ і представила функцію Apple Intelligence, намагаючись наздогнати конкурентів Android у цій галузі з такими функціями, як допомога в написанні і зведення повідомлень. Поганий жарт з компанією зіграла реклама, яку багато хто вважав несмачною.

Відеоролик показує, як діти дивують батька подарунками на його день народження, тоді як його дружина мовчки розуміє, що забула про його день народження і подарунок. Зрештою жінка виходить із ситуації, показуючи на смартфоні слайд-шоу створене ШІ.

Реклама Apple Intelligence

Google теж викликала хвилю невдоволення з рекламою Gemini. У ролику батько попросив систему написати листа відомому олімпійському спортсмену від імені його дочки. Багато хто вирішив, що не хотів би отримувати особисті листи, згенеровані АІ. До того ж, хороші батьки повинні допомагати дітям з такими завданнями, а не перекладати роботу на комп'ютери.

Реклама Gemini від Google

У Google в рукаві у 2024 році було ще більше конфузів, пов'язаних зі ШІ. Серед них був генератор зображень, що створює нацистів, і шкідливі поради, запропоновані штучним інтелектом.

"Урізаний" Google Pixel 9 Pro Fold

Аналітики вважають Pixel 9 Pro Fold найвдалішим складним пристроєм від Google, багато в чому завдяки тонкому дизайну, величезному дисплею і довгостроковим оновленням. Але при ретельному порівнянні "розкладачка" виявляється набагато гіршою за стандартні Pixel 9 Pro.

Наприклад, модель вартістю 1800 доларів отримала набагато слабше апаратне забезпечення камери. Це неприємно, але цілком очікувано у випадку зі складними телефонами. Куди гірше, що зарядка Pixel 9 Pro Fold значно повільніша: 21 Вт (дротова) і 7,5 Вт (бездротова). Навіть Pixel 9 за 800 доларів набагато потужніший за багатьма показниками. У виробника є зарядний пристрій Pixel Stand, але Pro Fold його не підтримує.

Порівняння смартфона Google Pixel 9 Pro Fold з Google Pixel 9 Pro

Враховуючи ще й відсутність функцій Video Boost (відео 8K, Super Res Zoom), напрошується висновок, що Pixel 9 Pro Fold не дотягує до інших телефонів серії Pixel 9 Pro, як випливає з його назви. Це все ще хороший складаний смартфон, що заслуговує на увагу, але не пристрій рівня Pro.

Ремонтна політика Samsung

Більшість сучасних смартфонів важко ремонтувати, але Samsung у 2024 році вирішила ще сильніше ускладнити завдання, ймовірно, щоб люди частіше купували нові пристрої. Перший великий скандал вибухнув у травні, коли велика платформа для самостійного ремонту iFixit оголосила про припинення співпраці з Samsung. Це означало, що вона більше не буде офіційним дистриб'ютором інструментів і деталей корейського бренду.

Платформа припустила, що Samsung несерйозно ставиться до самостійного ремонту користувачами, посилаючись на низку проблем. Серед них висока вартість деталей, відсутність деталей для нових телефонів і відмова Samsung дозволити iFixit допомагати місцевим ремонтним майстерням.

Крім того, Samsung зобов'язала незалежні майстерні з ремонту повідомляти їй, якщо в смартфонах Galaxy знайдуть деталі від інших виробників, та ще й розбирати їх. Для порівняння, останні iPhone набагато простіше ремонтувати, хоча Apple теж не підтримує ремонт.

Крах OSOM

OSOM з'явився з попелу бренду Essential кілька років тому. Молодий виробник спочатку випустив телефон Solana Saga, а потім так званий кабель конфіденційності для передачі даних і зарядки. Але в серпні з'явилися новини про те, що компанія закривається.

Огляд смартфона Solana Saga

Нерідко трапляється, що компанії з виробництва смартфонів припиняють існування. Така ж доля у 2024 році спіткала Royole і Bullitt Group. Однак крах OSOM супроводжувався позовом від старшого керівника, який стверджував, що засновник Джейсон Кітс нецільовим чином використовував кошти компанії для оплати двох Lamborghini, фінансування свого хобі, пов'язаного з автоспортом, купівлі авіаквитків першого класу і багато чого іншого.

Ціновий скандал T-Mobile

У США один із найбільших скандалів 2024 року спровокував мобільний оператор T-Mobile. Він запропонував так звану гарантію Price Lock ("блокування цін"). З назви можна подумати, що абонент платитиме одну й ту саму ціну протягом усього терміну дії контракту, але насправді компанія лише зобов'язувалася оплатити останній місяць обслуговування, якщо клієнт вирішить піти через підвищення цін.

На думку експертів, пропозиція була б непоганою, якби називалася якось інакше. У підсумку Національне рекламне управління США попросило оператора скасувати або змінити послугу.

Обмежений випуск Galaxy Z Fold Special Edition

Смартфон Galaxy Z Fold Special Edition складно дістати Фото: Cкриншот

Samsung представила Galaxy Z Fold 6 у липні, але гаджет отримав надто мало змін порівняно з попередньою моделлю — Z Fold 5. Екран кришки мав трохи ширше співвідношення сторін, він був трохи тоншим і легшим, і мав рейтинг IP48. В іншому майже нічого не змінилося.

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Тоді на ринок випустили Galaxy Z Fold Special Edition зі смартфоноподібнішим дисплеєм, більшим складним екраном, 200-мегапіксельною основною камерою, більшим об'ємом оперативної пам'яті, швидшим Wi-Fi і набагато тоншим дизайном, хоча довелося пожертвувати підтримкою S Pen. На жаль багатьох шанувальників бренду, модель вийшла тільки в Кореї, а також у Китаї, де отримала назву Samsung W25.

Уразливість Pixel

Для телефонів Google Pixel, виставлених у мережі американських магазинів Verizon, розробили спеціальний додаток Showcase для демонстраційного режиму. У ньому знайшли серйозну вразливість, яка дозволяла здійснювати хакерські атаки.

Виявилося, що файл був встановлений на всі смартфони, які люди купували в Verizon. Для злому був потрібен пароль користувача і фізичний доступ до пристрою, проте ризик все одно був. У вересні Google випустила оновлення, яке видалило додаток із пристроїв Pixel. Компанія також наполягала на тому, що не бачить доказів активного використання вразливості, а також додала, що модель Pixel 9 взагалі не постачається з цим ПЗ.

Скандал з уразливістю смартфонів Google Pixel

Якість Galaxy Buds 3 Pro

Провал не стосується смартфона безпосередньо, але Galaxy Buds 3 Pro були випущені разом зі складними телефонами Samsung 2024 року. Ці навушники також продавали разом із Galaxy Z Fold 6 у рамках деяких акційних пропозицій.

Бездротові навушники за 250 доларів повинні мати високу якість збірки, але в даному випадку це не так. Багато власників Galaxy Buds 3 Pro повідомили про тендітні насадки для вух, які легко рвуться під час спроби їх зняти, в той час як інші скаржилися на нерівні шви, різну висоту, пил і осад на нових моделях і багато іншого. Не дивно, що Samsung тимчасово відкликала продукт, щоб вирішити проблеми.

Огляд навушників Galaxy Buds 3 Pro після повторного випуску

Додаток MKBHD

Популярний YouTube-блогер Маркіз Браунлі (MKBHD) у вересні випустив додаток для шпалер під назвою Panels у вересні. Багато користувачів обурилися ціновою політикою.

Спочатку у Panels були безкоштовні та передплатні рівні. Безкоштовний план пропонує шпалери з роздільною здатністю SD після перегляду реклами, а платний рівень пропонує HD-шпалери за 12 доларів на місяць або 50 доларів на рік. Критики заперечували проти обмеження SD для безкоштовного плану, а також нарікали на високу абонентську плату, що особливо розчаровує в той час, коли передплати всюди і постійно зростають. Не допомогло й те, що в застосунку були деякі сумнівні дозволи.

Схоже, MKBHD прислухався і виправив більшість проблем, а також запропонував підписку без реклами за 2 долари на місяць. Користувачі також можуть платити за колекції шпалер від окремих художників або вибрати наявний план за 12 доларів на місяць/50 доларів на рік, щоб розблокувати все.

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