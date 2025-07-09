Топ-5 портативных кондиционеров лета 2025: какие модели рекомендуют эксперты (фото)

Летний сезон – самое подходящее время решиться на установку кондиционера, ведь простой вентилятор может и не справиться с жарой. Но не все так просто, — например, оконные кондиционеры подойдут не для всех помещений.

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С проблемой поможет справиться хороший портативный кондиционер, пишет Forbes. Такие кондиционеры занимают меньше места, их можно переносить из комнаты в комнату и, к тому же, у таких кондиционеров часто есть дополнительные режимы работы (к примеру, обогрев и осушение). Издание составило собственный рейтинг лучших портативных кондиционеров

Midea Duo MAP14S1TBL

По мнению экспертов, это лучший портативный кондиционер в целом. Он многофункциональный, тихий и простой в управлении.

Midea Duo MAP14S1TBL справится с охлаждением на большой площади Фото: Forbes

Лучше всего такая модель подойдет для:

больших помещений (охлаждает быстро и эффективно)

спален (или других помещений, где важно обеспечить тишину)

помещений, которым требуется дополнительная изоляция окон.

Но если у вас ограниченное пространство на полу, или вы просто предпочитаете ручное управление приложению на смартфоне, то лучше взять другую модель.

SereneLife SPLAC10

Лучший портативный кондиционер по соотношению цены и качества. Ему присущи легкая конструкция и простота в настройке и управлении.

SereneLife SPLAC10 считается лучшей бюджетной моделью Фото: Forbes

Он подойдет для небольших комнат, спален, квартиры-студии или домашнего офиса. Но для больших помещений такая бюджетная модель не годится – к тому же, у нее нет ряда передовых функций, это максимально простой кондиционер.

LG LP1419IVSM

Самый тихий портативный кондиционер. Эксперты отмечают, что, хотя ни один кондиционер не бывает по-настоящему бесшумным, этот блок был гораздо тише любой другой модели.

LG LP1419IVSM назвали самым тихим среди всех кондиционеров Фото: Forbes

Настраивается легко, подойдет и для спальни, и для офиса – но не для самого большого помещения. К тому же, лучше не использовать его на солнечной стороне, – эффективность из-за большого количества солнечного света может снижаться.

Whynter ARC-14S

Лучший портативный кондиционер с двумя шлангами. Охлаждает быстро и эффективно, и при этом более компактный, чем другие модели. В комплект входят заглушки для шлангов, поэтому хранить его довольно удобно.

Несмотря на систему шлангов, хранить Whynter ARC-14S очень легко

Хорошо работает для охлаждения помещений среднего размера. Среди немногочисленных минусов – не очень удобные кнопки управления, а также отсутствие Wi-Fi и подключения к приложению.

Costway

Идеальный кондиционер для небольших помещений. Правда, дизайн специалисты посчитали не самым удачным – вставки в оконные панели предназначены для раздвижных окон (а в инструкции не указано, как их устанавливать в окна, открывающиеся вертикально), а сенсорные кнопки поначалу могут запутать пользователя.

Costway отлично охладит небольшую комнату Фото: Forbes

Кроме того, светодиодный экран слегка тускнеет в спящем режиме, но отключить его полностью невозможно — и это надо учесть, если вы хотите использовать эту модель в спальне, но чувствительны к свету.

Ранее Фокус писал про недорогие устройства для охлаждения в доме и на улице. Можно, например, поставить портативный кондиционер. А комфортный сон в жаркую погоду обеспечит матрас с водяным охлаждением.

А еще можно охладить помещение без кондиционера. Для этого пригодится система потолочного охлаждения, причем ее можно ставить и в офисах, и в конференц-залах, и в обычных квартирах.