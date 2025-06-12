Як правильно вибрати кондиціонер: 7 чинників, які слід врахувати перед покупкою (фото)

Кондиціонери перетворилися з розкоші на необхідність, забезпечуючи комфорт і порятунок від виснажливої спеки. Під час вибору такого пристрою потрібно багато чого врахувати, вважають фахівці.

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Холодопродуктивність

Холодопродуктивність кондиціонера, мабуть, найважливіший фактор, який слід враховувати. Вона вимірюється в британських теплових одиницях (БТЕ) і являє собою кількість тепла, яке пристрій може видалити з приміщення за годину. БТЕ вимірюються в тоннах, тому одна тонна холодопродуктивності дорівнює 12 000 БТЕ охолодження на годину.

Вибір кондиціонера з правильною холодопродуктивністю для конкретного приміщення має важливе значення, вважають фахівці. Занадто маленький блок буде насилу охолоджувати приміщення належним чином, що призведе до збільшення споживання енергії та зносу системи. А занадто великий блок може охолоджувати кімнату занадто швидко, що призведе до коротких і неефективних циклів.

Щоб визначити відповідну охолоджувальну здатність, виміряйте площу кімнати і використовуйте калькулятор БТЕ. Вам також потрібно буде врахувати конструкцію будинку, клімат, вплив сонця, затінені зони і рівень ізоляції. Усе це може вплинути на продуктивність кондиціонера. Можливо, краще проконсультуватися з фахівцем із систем кондиціонування повітря, щоб переконатися, що вибрати пристрій, який ідеально підходить вам.

Енергоефективність

Під час вибору кондиціонера звертайте увагу на коефіцієнт енергоефективності (EER) або сезонний коефіцієнт енергоефективності (SEER). EER являє собою охолоджувальну здатність, поділену на споживану потужність, а SEER враховує діапазон температур протягом усього сезону охолодження.

Вибір кондиціонера з більш високим рейтингом EER або SEER вказує на більшу енергоефективність. Енергоефективні моделі не тільки скорочують вуглецевий слід, а й з часом сприяють зниженню рахунків за комунальні послуги. У багатьох регіонах діють стандарти енергоефективності, і вибір пристрою, який відповідає або перевершує ці стандарти, є мудрим рішенням як для навколишнього середовища, так і для вашого гаманця.

Важливо оцінити холодопродуктивність кондиціонера Фото: Getty Images

Тип кондиціонера

Кондиціонери бувають різних типів, кожен з яких призначений для певних потреб в охолодженні. До них належать:

Віконні кондиціонери : встановлюються у вікно або спеціально спроектований отвір у стіні. Вони відносно доступні за ціною і підходять для охолодження окремих кімнат.

: встановлюються у вікно або спеціально спроектований отвір у стіні. Вони відносно доступні за ціною і підходять для охолодження окремих кімнат. Спліт-системи : складаються з внутрішнього і зовнішнього блоків. Кондиціонери спліт-системи універсальні і можуть охолоджувати кілька кімнат. Вони більш естетичні, ніж віконні блоки, і пропонують більшу гнучкість з точки зору установки.

: складаються з внутрішнього і зовнішнього блоків. Кондиціонери спліт-системи універсальні і можуть охолоджувати кілька кімнат. Вони більш естетичні, ніж віконні блоки, і пропонують більшу гнучкість з точки зору установки. Переносні кондиціонери : ці блоки не потребують постійної установки, їх легко переміщати. Вони підходять для охолодження невеликих приміщень або для тих, хто не може використовувати віконні блоки.

: ці блоки не потребують постійної установки, їх легко переміщати. Вони підходять для охолодження невеликих приміщень або для тих, хто не може використовувати віконні блоки. Безканальні міні-спліт-кондиціонери: схожі на блоки спліт-системи, але без необхідності в повітроводах. Вони ідеально підходять для будинків без повітропроводів.

"При виборі типу кондиціонера враховуйте планування будинку/квартири, бюджет і естетичні уподобання", — пишуть автори.

Рівень шуму

Рівень шуму кондиціонера часто не береться до уваги, але є важливим фактором, особливо якщо пристрій встановлено в спальні або вітальні. Шум, вироблений пристроєм, вимірюється в децибелах (дБ). Деякі моделі мають рейтинг шуму, який може допомогти порівняти різні моделі, якщо шум є проблемою.

Тиха робота особливо важлива для кондиціонерів у спальні, щоб забезпечити хороший нічний сон. Шукайте пристрої з нижчим показником децибел і враховуйте такі функції, як "сплячий режим", який поступово регулює температуру і швидкість обертання вентилятора, щоб створити більш тихе і комфортне середовище під час роботи в нічний час.

Портативний кондиціонер Фото: FBI

Встановлення та обслуговування

Простота встановлення та обслуговування може істотно вплинути на загальну вартість і зручність володіння кондиціонером. Віконні блоки відносно прості в установці, але більші спліт-системи або безканальні блоки можуть потребувати професійного встановлення. Подумайте, чи є у вас навички та інструменти для самостійного встановлення пристрою або вам потрібно врахувати вартість професійного встановлення.

Крім того, шукайте кондиціонери з фільтрами, що легко очищаються, і доступними компонентами. Регулярне обслуговування, таке як очищення або заміна фільтрів, необхідне для оптимальної продуктивності та енергоефективності. Деякі пристрої оснащені такими функціями, як індикатори фільтрів, які нагадують, коли пора чистити або замінювати фільтр, що спрощує завдання з обслуговування.

Інтелектуальні функції та можливості підключення

В епоху інтелектуальних технологій багато кондиціонерів поставляються з розширеними функціями і можливостями підключення. Інтелектуальними кондиціонерами можна керувати віддалено за допомогою додатків для смартфонів або інтегрувати їх із системами "розумного" будинку, такими як Google Home або Amazon Alexa. Ці функції дають змогу налаштовувати параметри, контролювати споживання енергії та планувати час охолодження, підвищуючи зручність та енергоефективність.

Хоча інтелектуальні функції можуть збільшити початкові витрати, вони здатні забезпечити довгострокові переваги з точки зору економії енергії та користувацького досвіду. Ухвалюючи рішення про те, чи варті ці функції інвестицій, враховуйте свої уподобання щодо комфорту та способу життя.

Вартість і довгострокова економія

Початкова вартість кондиціонера є очевидним міркуванням, але важливо оцінити довгострокову економію і окупність інвестицій. Енергоефективні моделі можуть мати вищу початкову вартість, але вони часто призводять до нижчих щомісячних рахунків за комунальні послуги. Під час порівняння різних моделей враховуйте рейтинг енергоефективності та передбачувані річні експлуатаційні витрати.

Крім того, враховуйте гарантію і термін служби пристрою. Дорожчий, але міцніший і надійніший кондиціонер із тривалішою гарантією може виявитися вигіднішим у довгостроковій перспективі, заощадивши гроші на ремонті або передчасній заміні, підсумовують фахівці.

Раніше ми писали про те, як вибрати хороший вентилятор для охолодження квартири. Вентилятор, який ви захочете придбати, залежить від розміру і типу простору, де він буде використовуватися, розміру самого гаджета і бюджету.