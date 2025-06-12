Як вибрати хороший вентилятор для охолодження квартири: поради експертів (фото)

Вентилятор, який ви захочете придбати, залежить від розміру і типу простору, де він буде використовуватися, розміру самого гаджета і бюджету.

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Що б ви не обрали, вентилятор — економічний спосіб охолодження, але у експертів є кілька рекомендацій, пише видання edition.cnn.com.

Який тип вентилятора підійде саме вам

Підлоговий вентилятор підійде, якщо потрібне компактне рішення, що поміщається де завгодно — на підлозі, на столі, тумбочці тощо, яке можна переміщати для використання в міру необхідності. Циркуляційні вентилятори є прекрасними прикладами таких пристроїв, які не займають багато місця.

Якщо вам потрібно щось потужніше і ви плануєте використовувати його постійно, але водночас заощаджуєте місце, колонний вентилятор — чудовий вибір. Завдяки невеликій площі основи та великій потужності охолодження такий гаджет підходить для вітальні або спальні.

Колонний вентилятор Фото: thespruce.com

Вентилятор на підставці, що має лопатеву головку на довгій штанзі, безсумнівно, привертає увагу. Але оскільки лопатевий блок розташований досить високо, щоб не зачепити меблі, він може циркулювати повітря через більший простір, що робить його чудовим для застосування в будь-яких приміщеннях.

Оскільки перераховані вище вентилятори працюють досить добре, більший бюджет дає і більше функцій, і кращу естетику.

Підлоговий вентилятор vornado Фото: vornado

Що потрібно врахувати під час вибору вентилятора

Експерти, які протестували вентилятори різних типів, дійшли висновку, що під час вибору варто звертати увагу на такі чинники:

простоту встановлення,

дизайн і функції,

простоту налаштування,

продуктивність,

енергоефективність,

рівень шуму,

ємність акумулятора,

наявність гарантії,

простоту очищення (якщо воно потрібне),

співвідношення ціна/якість,

виробник.

Вентилятор на штативі Фото: Pinterest

З 13-ти протестованих вентиляторів фахівці виділили 3 найефективніших:

колонний вентилятор: Honeywell QuietSet Whole Room Tower Fan HYF290B, вентилятор на підставці: Rowenta Turbo Silence Extreme VU5670 Standing Fan, циркуляційний підлоговий вентилятор: Vornado 660AE.

Раніше ми писали про 5 найкращих підлогових вентиляторів, які врятують від спеки. Підлогові вентилятори досі є одними з найпопулярніших пристроїв для охолодження завдяки зручності та низькій ціні.