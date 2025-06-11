Дешево і прохолодно: 5 найкращих підлогових вентиляторів, які врятують від спеки (відео)

Підлогові вентилятори досі є одними з найпопулярніших пристроїв для охолодження завдяки зручності та низькій ціні.

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Ardesto FNT-R36X1W: зручний вентилятор

Вентилятор колонного типу з лаконічним дизайном, який впишеться практично в будь-який інтер'єр. Модель можна використовувати в житлових приміщеннях, у місцях загального користування та на комерційних об'єктах. У верхній частині розташована електронна панель управління (у верхній частині корпусу) з великими зручними значками, підсвічування автоматично вимикається через 1 хвилину. Керувати пристроєм також можна за допомогою пульта, а щоб він не загубився — на корпусі передбачено відсік для зберігання.

На вибір надано три швидкості подачі повітря, є також функція запуску/відключення обертання — OSCILLATION (OSC). За допомогою вбудованого датчика температури і LED-дисплея можна легко оцінити обстановку в кімнаті, щоб змінити режим роботи для максимального комфорту. Ціна вентилятора Ardesto FNT-R36X1W в Україні стартує від 1686 грн.

Вентилятор колонного типу Ardesto FNT-R36X1W Фото: Скриншот

Ardesto FN-R1608RW: компактний вентилятор

Конструкція пристрою дає змогу регулювати не тільки висоту положення вентилятора відносно підлоги, а й кут нахилу голівки (в межах 90°). Є також механічний регулятор обертання в горизонтальній площині, щоб точніше спрямовувати повітряні потоки і вибирати зону для охолодження. Для більшої зручності вентилятор має таймер для автоматичного вимкнення до 7,5 годин (з кроком 0,5 годин), тому можна сміливо засинати.

Передбачено три швидкості та два режими роботи. Керувати підлоговим вентилятором Ardesto FN-R1608RW можна за допомогою пульта або механічними кнопками. В Україні такий пристрій коштує близько 1300 грн.

Neo Tools 90-001: вентилятор із хорошим обдувом

Підлогові вентилятори Neo Tools виробляються з довговічних матеріалів відповідно до європейських стандартів, високу якість підтверджено сертифікатами CE і ROHS. Наприклад, двигун виготовлений на 100% з міді, що забезпечує високу енергоефективність і надійність. В Україні такі моделі продають приблизно за 2000 грн.

Вентилятор із 5 лопатями створює потужний потік повітря та забезпечує гарне охолодження. Традиційна для підлогових моделей функція автоматичного обертання допоможе охолодити більше простору. Механічний регулятор дає змогу вибрати 1 із 3 швидкостей обертання. Для дистанційного керування передбачено пульт.

Підлоговий роторний вентилятор Neo Tools 90-001 на підлозі

WetAir SF-5045W: найстійкіший вентилятор

Модель дуже витривала та довговічна, адже зроблена зі зносостійкого пластику та хромованого металу, водночас вельми стійка завдяки важкій основі. Незважаючи на класичний форм-фактор, модель має сучасний і стильний вигляд. Дисплей з підсвіченими графічними символами допомагає легко орієнтуватися в налаштуваннях навіть у темряві, підтримується і пульт дистанційного керування.

WetAir SF-5045W має 5 вузьких лопатей зігнутої форми, які створюють потужний спрямований потік повітря для охолодження. Передбачено 3 швидкості роботи та 3 режими (Normal, Natural, Sleep), а також автоматичне обертання голівки й автоматичне вимкнення після обраного терміну (від 30 хвилин до 7,5 годин). Вартість в Україні: близько 1700 грн.

Вентилятор WetAir SF-5045W зі зручною панеллю Фото: Скриншот

Rotex RAF49-E: простий і ефективний вентилятор

Вентилятор Rotex RAF49-E коштує дешево, а працює ефективно Фото: Скриншот

Підлоговий вентилятор від українського бренду Rotex дуже легко використовувати, потрібно лише поставити на підлогу, увімкнути в розетку і натиснути кнопку одного з трьох швидкісних режимів. Телескопічна ніжка дає змогу змінювати висоту, а гвинт на голівці — кут нахилу. Є механізм автообертання для рівномірного охолодження кімнати.

Модель коштує недорого, від 635 грн, проте не підтримує дистанційне керування. Втім, є таймер для автоматичного вимкнення протягом 60 хвилин. Наявність підсвічування дає можливість комфортно керувати вентилятором у темний час доби;

Раніше Фокус розповів про 5 недорогих пристроїв для охолодження. Крім вентиляторів, є також водяні матраци, "нашийники" і кондиціонери.