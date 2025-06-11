Дешево и прохладно: 5 лучших напольных вентиляторов, которые спасут от жары (видео)

Напольные вентиляторы до сих пор являются одними из самых популярных устройств для охлаждения благодаря удобству и низкой цене.

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Ardesto FNT-R36X1W: удобный вентилятор

Вентилятор колонного типа с лаконичным дизайном, который впишется практически в любой интерьер. Модель можно использовать в жилых помещениях, в местах общего пользования и на коммерческих объектах. В верхней части расположена электронная панель управления (в верхней части корпуса) с большими удобными значками, подсветка автоматически выключается через 1 минуту. Управлять устройством также можно с помощью пульта, а чтобы он не потерялся — на корпусе предусмотрен отсек для хранения.

На выбор предоставлены три скорости подачи воздуха, есть также функция запуска/отключения вращения — OSCILLATION (OSC). С помощью встроенного датчика температуры и LED-дисплея можно легко оценить обстановку в комнате, чтобы изменить режим работы для максимального комфорта. Цена вентилятора Ardesto FNT-R36X1W в Украине стартует от 1686 грн.

Вентилятор колонного типа Ardesto FNT-R36X1W Фото: Скриншот

Ardesto FN-R1608RW: компактный вентилятор

Конструкция устройства позволяет регулировать высоту положения вентилятора относительно пола, но и угол наклона головки (в пределах 90°). Есть также механический регулятор вращения в горизонтальной плоскости, чтобы точнее направлять воздушные потоки и выбирать зону для охлаждения. Для большего удобства вентилятор имеет таймер для автоматического отключения до 7,5 часов (с шагом 0,5 часов), поэтому можно смело засыпать.

Предусмотрены три скорости и два режима работы. Управлять напольным вентилятором Ardesto FN-R1608RW можно с помощью пульта или механическими кнопками. В Украине такое устройство стоит около 1300 грн.

Neo Tools 90-001: вентилятор с хорошим обдувом

Напольные вентиляторы Neo Tools производятся из долговечных материалов в соответствии с европейскими стандартами, высокое качество подтверждено сертификатами CE и ROHS. Например, двигатель изготовлен на 100% из меди, что обеспечивает высокую энергоэффективность и надежность. В Украине такие модели продают примерно за 2000 грн.

Вентилятор с 5 лопастями создает мощный поток воздуха и обеспечивает хорошее охлаждение. Традиционная для напольных моделей функция автоматического вращения поможет охладить больше пространства. Механический регулятор позволяет выбрать 1 из 3 скоростей вращения. Для дистанционного управления предусмотрен пульт.

Напольный роторный вентилятор Neo Tools 90-001

WetAir SF-5045W: самый устойчивый вентилятор

Модель очень выносливая и долговечная, ведь сделана из износостойкого пластика и хромированного металла, при этом весьма устойчива благодаря тяжелой основе. Несмотря на классический форм-фактор, модель выглядит современно и стильно. Дисплей с подсвеченными графическими символами помогает легко ориентироваться в настройках даже в темноте, поддерживается и пульт дистанционного управления.

WetAir SF-5045W имеет 5 узких лопастей изогнутой формы, которые создают мощный направленный поток воздуха для охлаждения. Предусмотрены 3 скорости работы и 3 режима (Normal, Natural, Sleep), а также автоматическое вращение головки и автоматическое отключение после выбранного срока (от 30 минут до 7,5 часов). Стоимость в Украине: около 1700 грн.

Вентилятор WetAir SF-5045W с удобной панелью Фото: Скриншот

Rotex RAF49-E: простой и эффективный вентилятор

Вентилятор Rotex RAF49-E стоит дешево, а работает эффективно Фото: Скриншот

Напольный вентилятор от украинского бренда Rotex очень легко использовать, нужно лишь поставить на пол, включить в розетку и нажать кнопку одного из трех скоростных режимов. Телескопическая ножка позволяет менять высоту, а винт на головке — угол наклона. Есть механизм автовращения для равномерного охлаждения комнаты.

Модель стоит недорого, от 635 грн, однако не поддерживает дистанционное управление. Впрочем, есть таймер для автоматического отключения в течение 60 минут. Наличие подсветки дает возможность комфортно управлять вентилятором в темное время суток;

Ранее Фокус рассказал о 5 недорогих устройствах для охлаждения. Помимо вентиляторов, есть также водяные матрасы, "ошейники" и кондиционеры.