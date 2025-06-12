Как выбрать хороший вентилятор для охлаждения квартиры: советы экспертов (фото)

Вентилятор, который вы захотите приобрести, зависит от размера и типа пространства, где он будет использоваться, размера самого гаджета и бюджета.

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Что бы вы ни выбрали, вентилятор — экономичный способ охлаждения, но у экспертов есть несколько рекомендаций, пишет издание edition.cnn.com.

Какой тип вентилятора подойдет именно вам

Напольный вентилятор подойдет, если нужно компактное решение, помещающееся где угодно — на полу, на столе, тумбочке и пр., которое можно перемещать для использования по мере необходимости. Циркуляционные вентиляторы являются прекрасными примерами таких устройств, не занимающих много места.

Если вам нужно что-то более мощное и вы планируете использовать его постоянно, но при этом экономящее место, колонный вентилятор — отличный выбор. Благодаря небольшой площади основания и большой мощности охлаждения такой гаджет подходит для гостиной или спальни.

Колонный вентилятор Фото: thespruce.com

Вентилятор на подставке, имеющий лопастную головку на длинной штанге, несомненно, привлекает внимание. Но поскольку лопастной блок расположен достаточно высоко, чтобы не задеть мебель, он может циркулировать воздух через большее пространство, что делает его отличным для применения в любых помещениях.

Поскольку вышеперечисленные вентиляторы работают довольно хорошо, больший бюджет дает и больше функций, и лучшую эстетику.

Напольный вентилятор vornado Фото: vornado

Что нужно учесть при выборе вентилятора

Эксперты, протестировавшие вентиляторы разных типов, пришли к выводу, что при выборе стоит обращать внимание на следующие факторы:

простоту установки,

дизайн и функции,

простоту настройки,

производительность,

энергоэффективность,

уровень шума,

емкость аккумулятора,

наличие гарантии,

простоту очистки (если она требуется),

соотношение цена/качество,

производитель.

Вентилятор на штативе Фото: Pinterest

Из 13-ти протестированных вентиляторов специалисты выделили 3 самых эффективных:

колонный вентилятор: Honeywell QuietSet Whole Room Tower Fan HYF290B, вентилятор на подставке: Rowenta Turbo Silence Extreme VU5670 Standing Fan, циркуляционный напольный вентилятор: Vornado 660AE.

Ранее мы писали, про 5 лучших напольных вентиляторов, которые спасут от жары. Напольные вентиляторы до сих пор являются одними из самых популярных устройств для охлаждения благодаря удобству и низкой цене.