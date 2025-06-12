Как правильно выбрать кондиционер: 7 факторов, которые следует учесть перед покупкой (фото)

Кондиционеры превратились из роскоши в необходимость, обеспечивая комфорт и спасение от изнуряющей жары. При выборе такого устройства нужно многое учесть, считают специалисты.

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Холодопроизводительность

Холодопроизводительность кондиционера, пожалуй, самый важный фактор, который следует учитывать. Она измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ) ​​и представляет собой количество тепла, которое устройство может удалить из помещения за час. БТЕ измеряются в тоннах, поэтому одна тонна холодопроизводительности равна 12 000 БТЕ охлаждения в час.

Выбор кондиционера с правильной холодопроизводительностью для конкретного помещения имеет важное значение, полагают специалисты. Слишком маленький блок будет с трудом охлаждать помещение должным образом, что приведет к увеличению потребления энергии и износу системы. А слишком большой блок может охлаждать комнату слишком быстро, что приведет к коротким и неэффективным циклам.

Чтобы определить подходящую охлаждающую способность, измерьте площадь комнаты и используйте калькулятор БТЕ. Вам также нужно будет учесть конструкцию дома, климат, воздействие солнца, затененные зоны и уровень изоляции. Все это может повлиять на производительность кондиционера. Возможно, лучше проконсультироваться со специалистом по системам кондиционирования воздуха, чтобы убедиться, что выбрать устройство, который идеально подходит вам.

Энергоэффективность

При выборе кондиционера обращайте внимание на коэффициент энергоэффективности (EER) или сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER). EER представляет собой охлаждающую способность, деленную на потребляемую мощность, а SEER учитывает диапазон температур в течение всего сезона охлаждения.

Выбор кондиционера с более высоким рейтингом EER или SEER указывает на большую энергоэффективность. Энергоэффективные модели не только сокращают углеродный след, но и со временем способствуют снижению счетов за коммунальные услуги. Во многих регионах действуют стандарты энергоэффективности, и выбор устройства, которое соответствует или превосходит эти стандарты, является мудрым решением как для окружающей среды, так и для вашего кошелька.

Важно оценить холодопроизводительность кондиционера Фото: Getty Images

Тип кондиционера

Кондиционеры бывают разных типов, каждый из которых предназначен для определенных потребностей в охлаждении. К ним относятся:

Оконные кондиционеры : устанавливаются в окно или специально спроектированное отверстие в стене. Они относительно доступны по цене и подходят для охлаждения отдельных комнат.

: устанавливаются в окно или специально спроектированное отверстие в стене. Они относительно доступны по цене и подходят для охлаждения отдельных комнат. Сплит-системы : состоят из внутреннего и наружного блоков. Кондиционеры сплит-системы универсальны и могут охлаждать несколько комнат. Они более эстетичны, чем оконные блоки, и предлагают большую гибкость с точки зрения установки.

: состоят из внутреннего и наружного блоков. Кондиционеры сплит-системы универсальны и могут охлаждать несколько комнат. Они более эстетичны, чем оконные блоки, и предлагают большую гибкость с точки зрения установки. Переносные кондиционеры : эти блоки не требуют постоянной установки, их легко перемещать. Они подходят для охлаждения небольших помещений или для тех, кто не может использовать оконные блоки.

: эти блоки не требуют постоянной установки, их легко перемещать. Они подходят для охлаждения небольших помещений или для тех, кто не может использовать оконные блоки. Бесканальные мини-сплит-кондиционеры: похожи на блоки сплит-системы, но без необходимости в воздуховодах. Они идеально подходят для домов без воздуховодов.

"При выборе типа кондиционера учитывайте планировку дома/квартиры, бюджет и эстетические предпочтения", — пишут авторы.

Уровень шума

Уровень шума кондиционера часто упускается из виду, но является важным фактором, особенно если устройство установлено в спальне или гостиной. Шум, производимый устройством, измеряется в децибелах (дБ). Некоторые модели имеют рейтинг шума, который может помочь сравнить различные модели, если шум является проблемой.

Тихая работа особенно важна для кондиционеров в спальне, чтобы обеспечить хороший ночной сон. Ищите устройства с более низким показателем децибел и учитывайте такие функции, как "спящий режим", который постепенно регулирует температуру и скорость вращения вентилятора, чтобы создать более тихую и комфортную среду во время работы в ночное время.

Портативный кондиционер Фото: Business Insider

Установка и обслуживание

Простота установки и обслуживания может существенно повлиять на общую стоимость и удобство владения кондиционером. Оконные блоки относительно просты в установке, но более крупные сплит-системы или бесканальные блоки могут потребовать профессиональной установки. Подумайте, есть ли у вас навыки и инструменты для самостоятельной установки устройства или вам нужно учесть стоимость профессиональной установки.

Кроме того, ищите кондиционеры с легкоочищаемыми фильтрами и доступными компонентами. Регулярное обслуживание, такое как очистка или замена фильтров, необходимо для оптимальной производительности и энергоэффективности. Некоторые устройства оснащены такими функциями, как индикаторы фильтров, которые напоминают, когда пора чистить или заменять фильтр, что упрощает задачи по обслуживанию.

Интеллектуальные функции и возможности подключения

В эпоху интеллектуальных технологий многие кондиционеры поставляются с расширенными функциями и возможностями подключения. Интеллектуальными кондиционерами можно управлять удаленно с помощью приложений для смартфонов или интегрировать их с системами "умного" дома, такими как Google Home или Amazon Alexa. Эти функции позволяют настраивать параметры, контролировать потребление энергии и планировать время охлаждения, повышая удобство и энергоэффективность.

Хотя интеллектуальные функции могут увеличить первоначальные затраты, они способны обеспечить долгосрочные преимущества с точки зрения экономии энергии и пользовательского опыта. Принимая решение о том, стоят ли эти функции инвестиций, учитывайте свои предпочтения в плане комфорта и образа жизни.

Стоимость и долгосрочная экономия

Первоначальная стоимость кондиционера является очевидным соображением, но важно оценить долгосрочную экономию и окупаемость инвестиций. Энергоэффективные модели могут иметь более высокую первоначальную стоимость, но они часто приводят к более низким ежемесячным счетам за коммунальные услуги. При сравнении различных моделей учитывайте рейтинг энергоэффективности и предполагаемые годовые эксплуатационные расходы.

Кроме того, учитывайте гарантию и срок службы устройства. Более дорогой, но прочный и надежный кондиционер с более длительной гарантией может оказаться более выгодным в долгосрочной перспективе, сэкономив деньги на ремонте или преждевременной замене, подытоживают специалисты.

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