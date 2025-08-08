В Киеве нетрезвый на Subaru влетел в парк и травмировал двух женщин (фото)

В Киеве Subaru залетел в парк и травмировал женщин, которые там отдыхали. Водитель автомобиля находился в состоянии опьянения.

Серьезное ДТП произошло в Подольском районе Киева вечером 7 августа. Подробности инцидента раскрыла столичная полиция.

Обломки авто разлетелись и травмировали двух женщин Фото: Национальная полиция

Авария имела место на проспекте Степана Бандеры вблизи Куреневского парка. Водитель Subaru Legacy не справился с управлением авто, слетел с дороги и врезался в дерево в парке.

Водитель Subaru находился в состоянии опьянения Фото: Национальная полиция

Удар был настолько сильным, что обломки автомобиля разлетелись в разные стороны и травмировали женщин в возрасте 57 и 59 лет, которые сидели на лавочке в парке. Их госпитализировали с переломами ног и другими травмами.

Тест на алкоголь показал, что его концентрация в крови водителя Subaru составила 1,9 промилле при разрешенной норме в 0,2 промилле. Нарушителя задержали.

Водителю грозит тюремный срок Фото: Национальная полиция

Полиция начала расследование по ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителю грозит лишение свободы на срок до 3 лет и лишение водительских прав на 3-5 лет.

