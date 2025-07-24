Як у GTA: у Києві водій-порушник утікав від поліції та збив патрульного (відео)

Ефектна погоня мала місце в одному з центральних районів Києва. Водій Hyundai тікав від поліції та навіть збив одного з патрульних.

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Інцидент мав місце на столичних Лук’янівці та Татарці. Відео погоні, яка нагадувала комп’ютерні ігри Need for Speed та GTA, опублікували на сторінці insiderkyiv в Instagram.

На відео видно, що чорний седан Hyundai Elantra на великій швидкості втікає від двох екіпажів Патрульної поліції на Kia Sportage та Renault Duster.

На вулиці Загорівській поліцейські намагалися заблокувати порушника на тротуарі, проте він зміг вирватися, збивши одного із патрульних, та продовжив утікати.

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Причини погоні наразі не відомі. За інформацією блогера Владислава Антонова, водій Hyundai міг бути військовослужбовцем, який вчинив СЗЧ, проте офіційно це не підтверджено. Відомо, що перед погонею поліцейські перевіряли в нього документи.

Між іншим, нещодавно в Івано-Франківську на СТО заїхав палаючий кросовер BMW. Водій намагався врятувати автомобіль.

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