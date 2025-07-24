Как в GTA: в Киеве водитель-нарушитель убегал от полиции и сбил патрульного (видео)

Эффектная погоня имела место в одном из центральных районов Киева. Водитель Hyundai убегал от полиции и даже сбил одного из патрульных.

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Инцидент имел место на столичных Лукьяновке и Татарке. Видео погони, которая напоминала компьютерные игры Need for Speed и GTA, опубликовали на странице insiderkyiv в Instagram.

На видео видно, что черный седан Hyundai Elantra на большой скорости убегает от двух экипажей Патрульной полиции на Kia Sportage и Renault Duster.

На улице Загоровской полицейские пытались заблокировать нарушителя на тротуаре, однако он смог вырваться, сбив одного из патрульных, и продолжил бежать.

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Причины погони пока не известны. По информации блогера Владислава Антонова, водитель Hyundai мог быть военнослужащим, совершившим СЗЧ, однако официально это не подтверждено. Известно, что перед погоней полицейские проверяли у него документы.

Между прочим, недавно в Ивано-Франковске на СТО заехал горящий кроссовер BMW. Водитель пытался спасти автомобиль.

Также Фокус рассказывал, что в Киевской области пенсионерка на скутере Honda столкнулась с байкером на мотоцикле Ducati.