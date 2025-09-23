Штрафы за дрифт, нетрезвое вождение и превышение шума: полиция будет жестче наказывать за нарушение ПДД

Полиция разработала законопроект, который будет усиливать ответственность граждан за нарушение правил дорожного движения, в частности за вождение в нетрезвом состоянии.

"Нами разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым вождением — предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет ТС (транспортным средством, — ред.) в состоянии опьянения", — отметил в своем блоге первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Он подчеркнул, что полиция также готовит ряд других законодательных норм, которые будут влиять на движение по дорогам, в частности это:

усиление ответственности за систематические нарушения ПДД — повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут караться большими штрафами и лишением прав;

требования к шинам — обязательные зимние/всесесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав;

регулирование персонального электротранспорта — определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов и т.д;

скоростной режим — снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;

световозвращающие элементы для пешеходов — обязательное использование в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;

альтернативные инициативы — "система штрафных баллов" для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.

Билошицкий также подчеркнул, что уже рассматриваются нововведения в части ужесточения санкций в отношении

дрифта — штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;

превышение шума — штраф до 34 тыс. грн;

нетрезвого вождения — штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;

управление в состоянии опьянения во время военного положения — возможность конфискации транспортного средства в пользу подразделений ВСУ.

Кроме того, запланировано обязательное изучение детьми в школах основ безопасности дорожного движения.

"Все эти шаги призваны сформировать главное — ощущение неотвратимости наказания. А именно это, доказывает международный опыт, потому что это дисциплинирует лучше всего", — подчеркнул Билошицкий.

