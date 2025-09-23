Штрафи за дрифт, нетверезе водіння та перевищення шуму: поліція жорсткіше каратиме за порушення ПДР

Поліція розробила законопроєкт, який посилюватиме відповідальність громадян за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані.

Related video

"Нами розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням – передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ (транспортним засобом, — ред.) у стані сп’яніння", — зазначив у своєму блозі.перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він підкреслив, що поліція також готує низку інших законодавчих норм, які впливатимуть на рух дорогами, зокрема це:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР — повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;

вимоги до шин — обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень — позбавлення прав;

регулювання персонального електротранспорту — визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;

швидкісний режим — зниження "нештрафованого порогу" з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;

світлоповертальні елементи для пішоходів — обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;

альтернативні ініціативи — "система штрафних балів" для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

Білошицький також підкреслив, що вже розглядаються нововведення у частині посилення санкцій щодо

дрифту — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;

перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;

нетверезого керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;

керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації транспортного засобу на користь підрозділів ЗСУ.

Крім того, заплановано обов’язкове вивчення дітьми у школах основ безпеки дорожнього руху.

"Всі ці кроки покликані сформувати головне — відчуття невідворотності покарання. А саме це, доводить міжнародний досвід, бо це дисциплінує найкраще", — наголосив Білошицький.

Нагадаємо, у Києві поліція оштрафувала водія Ferrari, який розігнався на вулицях столиці до 186 км/год.

Фокус також писав про те, що українських водіїв у Польщі почнуть штрафувати на 22 800 гривень.