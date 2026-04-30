Верховна Рада хоче посилити правила для електросамокатників: що зміниться

У парламенті України пройшов етап правок законопроєкт №3023, який передбачає правовий статус і відповідальність за порушення правил дорожнього руху для користувачів електросамокатів, моноколіс та електровелосипедів.

Документ надійшов до Верховної Ради ще в лютому 2020 року і тільки через шість років, у лютому цього року, його внесли до порядку денного парламенту. Зараз обговорення цього законопроєкту знову активізувалося у ЗМІ.

Деталі законопроєкту

Проєкт "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)" запроваджує правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху — користувачів персонального легкого електротранспорту.

На ділі це означає, що всі власники електросамокатів, моноколіс та електровелосипедів автоматично стають повноправними учасниками дорожнього руху і більше не вважатимуться пішоходами.

Вони будуть зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху нарівні з власниками автотранспорту, а також нестимуть відповідальність у разі їхнього порушення, включно з відповідальністю за пересування в нетверезому вигляді.

На думку ініціаторів законопроєкту, користувачі електротранспорту часто нехтують елементарними правилами безпеки і наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації.

"Існуюча прогалина в законодавстві призвела до того, що користувачі персонального легкого електротранспорту, не маючи конкретного, визначеного в законі правового статусу, не мають закріпленого за ними конкретного переліку основних прав, обов'язків і правил використання вулично-дорожньої мережі", — йдеться в пояснювальній записці.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, це не буде прецедентом, оскільки у зв'язку зі зростанням тенденції користування персональним легким електротранспортом, у деяких країнах Європи, наприклад, у Німеччині та Франції, а також в окремих штатах США вже ухвалено відповідні нормативно-правові акти та встановлено чіткі правила для всіх учасників дорожнього руху.

У коментарі "ТСН" голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Оксана Савчук пояснила, що актуальність закону зростає щовесни через травматизм на дорогах.

"На засіданні підкомітету з безпеки дорожнього руху в жовтні 2025 року було розглянуто всі внесені правки, і ми рекомендували Комітету з питань транспорту та інфраструктури розглянути оновлений документ на засіданні комітету", — сказала вона.

Минулого року через електротранспорт загинуло 19 осіб, ще 912 дістали травми, повідомляв "Телеграф" із посиланням на відповідь Департаменту патрульної поліції на інформаційний запит. Загалом за 2025 рік зафіксували 845 ДТП із загиблими і травмованими за участю електричних засобів пересування.

Один з авторів законопроєкту, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Горенюк розповів, що після ухвалення цього законопроєкту рух тротуарами буде дозволено тільки неповнолітнім.

Нагадаємо, одеситу присудили рекордний штраф за їзду на електросамокаті. Він мав заплатити 34 тисячі грн за водіння самоката в нетверезому стані.