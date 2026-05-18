Самокати під контролем: в Україні для водіїв готують курси, сертифікати та вікові обмеження

В Україні зареєстрували петицію про запровадження вікових обмежень, обов’язкових курсів з правил дорожнього руху та сертифікації для користувачів електросамокатів і іншого легкого електротранспорту потужністю до 2000 Вт.

Про це пише видання “Судово-юридична газета” з посиланням на авторів петиції №41/009894-26еп.

Вони пропонують заборонити користування електросамокатами та іншим мікротранспортом дітям до 14 років на дорогах загального користування, велосипедних доріжках і тротуарах.

У петиції зазначається, що масове поширення електросамокатів, моноколіс, електровелосипедів і гіробордів призвело до зростання кількості ДТП на дорогах і тротуарах. Автори звернення наголошують, що в аваріях регулярно травмуються як пішоходи, так і самі користувачі електротранспорту, серед яких багато неповнолітніх.

Для дітей до 14 років пропонують дозволити користування таким транспортом лише у дворах, житлових зонах і на спеціально облаштованих майданчиках. Для осіб від 14 років ініціатори хочуть запровадити обов’язкові курси з вивчення ПДР.

Також у петиції пропонують ввести сертифікат про проходження навчання або вимогу мати водійське посвідчення для керування електротранспортом. Окремо автори звернення закликають зобов’язати сервіси прокату перевіряти вік користувачів через державні цифрові сервіси, зокрема «Дію».

Крім того, ініціатори пропонують посилити контроль з боку Нацполіції, а також відповідальність батьків за порушення правил малолітніми дітьми. На їхню думку, такі зміни допоможуть знизити аварійність і зробити міський простір безпечнішим для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, у квітні Фокус повідомляв про законопроєкт №3023, який має закріпити статус користувачів електросамокатів, моноколіс і електровелосипедів як повноправних учасників дорожнього руху. Документ передбачає покарання за порушення ПДР, зокрема за небезпечне керування та їзду у нетверезому стані.

Раніше також стало відомо, що мешканця Одеса оштрафували на 34 тисячі гривень за керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння. За даними Опендатабот, чоловік не мав водійського посвідчення і вже не вперше сідав за кермо самоката напідпитку. З 2023 року електросамокати в Україні офіційно прирівняні до транспортних засобів.