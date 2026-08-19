Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen в'їхав у зупинку з людьми (фото, відео)

У Солом’янському районі Києва Volkswagen на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в’їхав у зупинку з людьми. Є загиблі та травмовані.

Про це повідомила поліція Києва.

ДТП сталася близько 8:50 19 серпня.

За попередньою інформацією, водій Volkswagen рухався на повній швидкості та зіткнувся з маршруткою. Після удару автомобіль врізався в зупинку, де перебували люди.

На місці працюють слідчі, патрульні та лікарі. Поліцейські встановлюють кількість потерпілих, а також обставини та причини аварії.

У соцмережах пишуть, що аварія сталася на Чоколівському бульварі. Місцеві пабліки повідомляють про загиблих і постраждалих, однак точну кількість людей поліція поки не називає.

Попередня аварія на Чоколівському бульварі

Нинішня ДТП сталася неподалік місця смертельної аварії, яку 5 червня спричинив 49-річний Павло Плешивцев. За даними справи, чоловік на Mercedes на великій швидкості в'їхав у пішохідний перехід.

Відео дня

Унаслідок аварії загинули четверо людей — 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей постраждали. 8 червня Шевченківський районний суд Києва заарештував Плешивцева на 60 діб.

Після ДТП з'ясувалося, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 було зафіксовано 39 порушень ПДР. Більшість стосувалися перевищення швидкості. Протягом 2025 року Плешивцева 10 разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

ДТП у Києві 5 червня Фото: Нацполіція

У березні Плешивцев також потрапив у ДТП, але тоді ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що він працював водієм у Bolt.

Під час смертельної поїздки в Mercedes була 41-річна пасажирка. Вона розповіла правоохоронцям, що водій почав дуже швидко їхати та змінювати смуги. Жінка попросила його зменшити швидкість, а потім зупинити авто, але Плешивцев проігнорував обидва прохання, після чого машина в'їхала у пішохідний перехід.

Після аварії Bolt назавжди заблокував акаунт водія та заявив про співпрацю з правоохоронцями. У компанії також повідомили, що тепер назавжди обмежуватимуть доступ до платформи водіям, щодо яких надходять щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

У Bolt пояснили, що платформа не має автоматичного доступу до державних баз даних про штрафи та порушення ПДР. За словами генерального менеджера компанії в Україні Сергія Павлика, вже понад два роки триває діалог із державними органами щодо створення механізму для отримання актуальної інформації про водіїв.

Після ДТП у соцмережах обурилися тим, що Плешивцев, попри численні порушення та участь у ДТП, працював у сервісі. Водночас частина користувачів зазначила, що платформи не мають доступу до державних реєстрів із даними про порушення водіїв.