Досі не може ходити: пасажирка водія, який скоїв смертельне ДТП у Києві, розповіла про аварію

Юлія Волковська була у Mercedes-Benz, коли водій в'їхав у підземний перехід та вбив чотирьох людей. Вона вже спілкувалась із поліцією, а тепер поговорила із журналістами, підтвердивши, що Павло Плєшивцев не втрачав свідомості та спочатку здався їй адекватним.

Жінку сьогодні виписують з лікарні, але вона не може ходити, адже отримала численні переломи, їй зробили операцію і вона потребує тривалого відновлення, яке може забрати місяці та навіть роки. Юлія Волковська підтвердила журналістам ТСН, що Павло Плешивцев, який був за кермом, не непритомнів під час поїздки, але не звертав на неї уваги.

Юлія Волковська була у авто, коли Павло Плєшивцев в'їхав у пішохідний перехід

За її словами, водій Mercedes-Benz Павло Плєшивцев на перший погляд здався їй цілком адекватним та був ініціатором розмови. Під час руху йому хтось зателефонував, після чого чоловік взяв телефон до рук, тримав так впродовж всієї поїздки та водночас почав неконтрольовано збільшувати швидкість легковика.

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"Він не був неадекватним. Жартував. Я сіла в таксі на заднє сидіння праворуч. Ми пошуткували про дітей. Виїхали, буквально декілька хвилин - і він почав розганяти машину я не знаю, для чого, їхати в шаховому порядку, обганяючи, встаючи ось так, як в мультиках або на гонках у грі", - згадала Волковська.

Вона також спростувала чутки про те, що вони нібито були знайомі із Плєшивцевим раніше і тому він нібито хотів справити на неї враження. Версія, що водій хотів похизуватися перед нею - не цілком правдива, адже під час поїздки Юлія була зайнята своїми справами в телефоні і навіть не одразу зрозуміла, що авто несеться на шаленій швидкості.

"Я не звертала уваги, бо мені треба було відповісти подрузі в телефоні. Я нахилила голову. Йому теж хтось подзвонив. Він забрав телефон з панелі. Більше не пам'ятаю, що він його туди ставив. То він відповідав на дзвінок. А потім я звернула увагу, що в мене відлетіло дзеркало з моєї сторони. Я кажу: "Що ти твориш?" — розповіла Юлія.

Вона додала, що водій не втрачав свідомості. Але не звертав на неї уваги.

Юлія Волковська мало не померла від отриманих травм Фото: ТСН

"Тут я вже чую - машину б'є. Я закрила очі. І вже я гальмую собою. Я впала і лежала на асфальті на гарячому. Свідомості жодного разу не втрачала до самої операції. Тобто ось так сталося", - сказала Волковська.

Її викинуло з машини, вона намагалась встати, але не змогла. Згадала, як над нею стояла жінка і плакала, а люди принесли їй води і намагались охолодити асфальт під нею.

Юлія Волковська розповіла, що вона мало не померла від кровотечі і їй терміново зробили операцію, як тільки швидка доправила її до лікарні: "Пластини і шурупи на яких тримається мій таз".

Нагадаємо, у смертельній ДТП з чотирма жертвами у Києві загинув хлопчик, який саме йшов додому з навчання, двоє поліцейських та вихователька дитячого садку в якої залишилась дитина з інвалідністю.

Також стало відомо, що водій Mercedes-Benz, який скоїв ДТП в Києві, є керівником церкви баптистів із Херсонської області. Суд вже обрав йому запобіжний захід.