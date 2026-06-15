До сих пор не может ходить: пассажирка водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве, рассказала об аварии

Юлия Волковская находилась в Mercedes-Benz, когда водитель въехал в подземный переход и убил четырех человек. Она уже пообщалась с полицией, а теперь поговорила с журналистами, подтвердив, что Павел Плешивцев не терял сознания и сначала показался ей адекватным.

Женщину сегодня выписывают из больницы, но она не может ходить, ведь получила многочисленные переломы, ей сделали операцию, и ей требуется длительный период восстановления, который может занять месяцы и даже годы. Юлия Волковская подтвердила журналистам ТСН, что Павел Плешивцев, который был за рулем, не терял сознания во время поездки, но не обращал на нее внимания.

Юлия Волковская находилась в машине, когда Павел Плешивцев въехал в пешеходный переход

По её словам, водитель Mercedes-Benz Павел Плешивцев на первый взгляд показался ей вполне адекватным и сам завязал разговор. Во время движения ему кто-то позвонил, после чего мужчина взял телефон в руки, держал его так на протяжении всей поездки и одновременно начал неконтролируемо увеличивать скорость легковушки.

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"Он не вел себя неадекватно. Шутил. Я села в такси на заднее сиденье справа. Мы пошутили о детях. Выехали, буквально через несколько минут — и он начал разгонять машину, я не знаю, зачем, ехать в шахматном порядке, обгоняя, вставая вот так, как в мультфильмах или на гонках в игре", — вспомнила Волковская.

Она также опровергла слухи о том, что они якобы были знакомы с Плешивцевым ранее и поэтому он якобы хотел произвести на неё впечатление. Версия о том, что водитель хотел похвастаться перед ней, не совсем верна, ведь во время поездки Юлия была занята своими делами в телефоне и даже не сразу поняла, что машина мчится на бешеной скорости.

"Я не обратила внимания, потому что мне нужно было ответить подруге по телефону. Я наклонила голову. Ему тоже кто-то позвонил. Он взял телефон с приборной панели. Больше не помню, что он его туда ставил. То он отвечал на звонок. А потом я обратила внимание, что у меня отлетело зеркало с моей стороны. Я говорю: "Что ты творишь?" — рассказала Юлия.

Она добавила, что водитель не терял сознания. Но не обращал на неё внимания.

Юлия Волковская едва не скончалась от полученных травм Фото: ТСН

"Здесь я уже слышу — машина врезается. Я закрыла глаза. И уже я торможу своим телом. Я упала и лежала на горячем асфальте. Сознания ни разу не теряла до самой операции. То есть вот так и произошло", — сказала Волковская.

Её выбросило из машины, она пыталась встать, но не смогла. Вспомнила, как над ней стояла женщина и плакала, а люди принесли ей воды и пытались охладить асфальт под ней.

Юлия Волковская рассказала, что она чуть не умерла от кровопотери и ей срочно сделали операцию, как только скорая доставила её в больницу: "Пластины и винты, на которых держится мой таз".

Напомним, в смертельном ДТП с четырьмя жертвами в Киеве погиб мальчик, который как раз возвращался домой из школы, двое полицейских и воспитательница детского сада, у которой остался ребенок с инвалидностью.

Также стало известно, что водитель Mercedes-Benz, совершивший ДТП в Киеве, является руководителем баптистской церкви из Херсонской области. Суд уже избрал ему меру пресечения.