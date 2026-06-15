До сих пор не может ходить: пассажирка водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве, рассказала об аварии
Юлия Волковская находилась в Mercedes-Benz, когда водитель въехал в подземный переход и убил четырех человек. Она уже пообщалась с полицией, а теперь поговорила с журналистами, подтвердив, что Павел Плешивцев не терял сознания и сначала показался ей адекватным.
Женщину сегодня выписывают из больницы, но она не может ходить, ведь получила многочисленные переломы, ей сделали операцию, и ей требуется длительный период восстановления, который может занять месяцы и даже годы. Юлия Волковская подтвердила журналистам ТСН, что Павел Плешивцев, который был за рулем, не терял сознания во время поездки, но не обращал на нее внимания.
По её словам, водитель Mercedes-Benz Павел Плешивцев на первый взгляд показался ей вполне адекватным и сам завязал разговор. Во время движения ему кто-то позвонил, после чего мужчина взял телефон в руки, держал его так на протяжении всей поездки и одновременно начал неконтролируемо увеличивать скорость легковушки.
"Он не вел себя неадекватно. Шутил. Я села в такси на заднее сиденье справа. Мы пошутили о детях. Выехали, буквально через несколько минут — и он начал разгонять машину, я не знаю, зачем, ехать в шахматном порядке, обгоняя, вставая вот так, как в мультфильмах или на гонках в игре", — вспомнила Волковская.
Она также опровергла слухи о том, что они якобы были знакомы с Плешивцевым ранее и поэтому он якобы хотел произвести на неё впечатление. Версия о том, что водитель хотел похвастаться перед ней, не совсем верна, ведь во время поездки Юлия была занята своими делами в телефоне и даже не сразу поняла, что машина мчится на бешеной скорости.
"Я не обратила внимания, потому что мне нужно было ответить подруге по телефону. Я наклонила голову. Ему тоже кто-то позвонил. Он взял телефон с приборной панели. Больше не помню, что он его туда ставил. То он отвечал на звонок. А потом я обратила внимание, что у меня отлетело зеркало с моей стороны. Я говорю: "Что ты творишь?" — рассказала Юлия.
Она добавила, что водитель не терял сознания. Но не обращал на неё внимания.
"Здесь я уже слышу — машина врезается. Я закрыла глаза. И уже я торможу своим телом. Я упала и лежала на горячем асфальте. Сознания ни разу не теряла до самой операции. То есть вот так и произошло", — сказала Волковская.
Её выбросило из машины, она пыталась встать, но не смогла. Вспомнила, как над ней стояла женщина и плакала, а люди принесли ей воды и пытались охладить асфальт под ней.
Юлия Волковская рассказала, что она чуть не умерла от кровопотери и ей срочно сделали операцию, как только скорая доставила её в больницу: "Пластины и винты, на которых держится мой таз".
Напомним, в смертельном ДТП с четырьмя жертвами в Киеве погиб мальчик, который как раз возвращался домой из школы, двое полицейских и воспитательница детского сада, у которой остался ребенок с инвалидностью.
Также стало известно, что водитель Mercedes-Benz, совершивший ДТП в Киеве, является руководителем баптистской церкви из Херсонской области. Суд уже избрал ему меру пресечения.