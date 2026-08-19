Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen въехал в остановку с людьми (фото, видео)

В Соломенском районе Киева автомобиль Volkswagen на высокой скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего врезался в остановку, где находились люди. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщила полиция Киева.

ДТП произошло около 8:50 19 августа.

По предварительным данным, водитель Volkswagen двигался на полной скорости и столкнулся с маршруткой. После удара автомобиль врезался в остановку, где находились люди.

На месте работают следователи, патрульные и врачи. Полицейские устанавливают количество пострадавших, а также обстоятельства и причины аварии.

В соцсетях пишут, что авария произошла на Чоколевском бульваре. Местные группы сообщают о погибших и пострадавших, однако точное число людей полиция пока не называет.

Предыдущая авария на Чоколевском бульваре

Нынешнее ДТП произошло неподалеку от места смертельной аварии, которую 5 июня спровоцировал 49-летний Павел Плешивцев. Согласно материалам дела, мужчина на Mercedes на большой скорости въехал в пешеходный переход.

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В результате аварии погибли четверо человек — 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Еще трое человек пострадали. 8 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал Плешивцева на 60 суток.

После ДТП выяснилось, что на автомобиль Mercedes-Benz C300 было зафиксировано 39 нарушений ПДД. Большинство из них касались превышения скорости. В течение 2025 года Плешивцева 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ДТП в Киеве 5 июня Фото: Нацполиция

В марте Плешивцев также попал в ДТП, но тогда никто не пострадал. Позже стало известно, что он работал водителем в Bolt.

Во время роковой поездки в Mercedes находилась 41-летняя пассажирка. Она рассказала правоохранителям, что водитель начал ехать очень быстро и перестраиваться из ряда в ряд. Женщина попросила его снизить скорость, а затем остановить автомобиль, но Плешивцев проигнорировал обе просьбы, после чего машина въехала в пешеходный переход.

После аварии Bolt навсегда заблокировал аккаунт водителя и заявил о сотрудничестве с правоохранительными органами. В компании также сообщили, что отныне будут навсегда ограничивать доступ к платформе водителям, в отношении которых поступает как минимум две жалобы на превышение скорости или опасный стиль вождения.

В Bolt пояснили, что платформа не имеет автоматического доступа к государственным базам данных о штрафах и нарушениях ПДД. По словам генерального менеджера компании в Украине Сергея Павлика, уже более двух лет ведется диалог с государственными органами по вопросу создания механизма получения актуальной информации о водителях.

После ДТП в соцсетях возмутились тем, что Плешивцев, несмотря на многочисленные нарушения и участие в ДТП, продолжал работать в сервисе. В то же время часть пользователей отметила, что платформы не имеют доступа к государственным реестрам с данными о нарушениях водителей.