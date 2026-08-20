За разное превышение скорости — отдельное наказание: в Раде готовят более жесткие правила для "гонщиков"

В Украине могут ужесточить ответственность для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения, в частности превышающих скорость. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 15348, который планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

Как пишет издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексея Белошицкого, новые правила должны предусматривать разные меры наказания в зависимости от того, насколько водитель превысил скорость.

Сейчас в полиции предлагают разделить ответственность за превышение скорости на 20, 40, 60 и 80 км/ч. То есть чем больше водитель превысил допустимую скорость, тем строже должно быть наказание.

Кроме того, планируется изменить подход к водителям, постоянно нарушающим ПДД. Белошицкий рассказал, что при расследовании ДТП правоохранители нередко сталкиваются с одной и той же картиной: виновник ДТП уже имел много предыдущих нарушений, но продолжал ездить так же.

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По его словам, в таких случаях обычные штрафы не всегда дают результат. Поэтому среди возможных вариантов рассматривается система штрафных баллов, при которой водитель накапливает баллы за нарушения, а после достижения определенного количества получает более строгое наказание.

Также речь может идти о временном приостановлении права на управление автомобилем или даже о лишении такого права.

Белошицкий привел в пример смертельное ДТП, произошедшее 19 августа в Киеве. По предварительным данным, водитель Volkswagen ехал на высокой скорости по полосе общественного транспорта, после чего при резком перестроении врезался в маршрутку, а затем в остановку. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают следователи.

При этом сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на одну деталь. За один перекресток до места ДТП, на Чоколевском бульваре, установлена камера автоматической фиксации, но она не зафиксировала превышение скорости этим автомобилем.

По словам Белошицкого, это вновь свидетельствует о проблеме с нынешней ответственностью за превышение скорости. Он подчеркнул, что превышение скорости является одной из главных причин ДТП со смертельными исходами и пострадавшими, поэтому наказание должно не просто фиксировать уже совершенное нарушение, но и заставлять водителя не повторять его.

"Что делать с водителем, который за короткий период получает десятки постановлений и продолжает нарушать правила? Очевидно, что просто наложить очередной штраф в таком случае недостаточно", — отметил Белошицкий.

Он считает, что для систематических нарушителей должен быть предусмотрен отдельный уровень ответственности, вплоть до временного лишения права управления транспортным средством.

Еще один показательный случай произошел 5 июня возле Караваевых Дач в Киеве. Тогда в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик и двое полицейских.

В петиции отца погибшего ребенка отмечалось, что водитель Mercedes-Benz, виновный в аварии, ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Согласно приведенным данным, на его счету было зафиксировано 39 нарушений, преимущественно за превышение скорости.

Именно такие случаи в полиции называют поводом для пересмотра мер ответственности в отношении водителей-рецидивистов. Если законопроект № 15348 будет принят, для тех, кто систематически создает угрозу на дороге, могут ввести значительно более строгие меры наказания.

Также Фокус"сообщал, что МВД усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения и ответственность за систематические нарушения, чтобы сократить количество ДТП. По словам главы МВД Ивана Выговского, на этой неделе на дорогах начнут работать десятки новых камер контроля скорости, а также вернутся полицейские автомобили-"фантомы", которые будут фиксировать нарушения во время движения.

Напомним, что 19 августа в Соломенском районе Киева автомобиль Volkswagen на высокой скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП погибли две женщины, ещё четверо человек получили травмы.