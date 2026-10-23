Не лише шини: що варто перевірити у авто до початку холодів

Низькі температури додають навантаження на акумулятор, ускладнюють запуск двигуна й виявляють слабкі місця в гальмах, системі охолодження та обігріві. Пройтися списком перевірок дешевше й простіше до морозів, ніж шукати СТО після першої несправності на дорозі.

Перші заморозки застають водіїв зненацька, а дрібні несправності на холоді швидко перетворюються на серйозні проблеми. Підготовка автомобіля до зими при цьому не зводиться до заміни шин: низькі температури навантажують акумулятор, ускладнюють запуск двигуна й виявляють неполадки в гальмах, обігрівачі та системі охолодження. Основні пункти перевірки перелічили на сайті BLIK.UA.

Шини, акумулятор, рідини

Літня гума за низьких температур втрачає ефективність, тож потрібні зимові шини – і бажано на всі чотири колеса, бо різна гума на осях погіршує керованість. Варто оцінити глибину протектора, стан боковин і тиск, причому міряти його слід на холодних шинах за рекомендаціями виробника авто.

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Окремої уваги потребує акумулятор: саме він у мороз найчастіше й підводить. Моторна олива має відповідати вимогам виробника й не бути простроченою за пробігом чи часом – в'язкість впливає на холодний запуск, проте самостійно переходити на інший тип оливи лише через морози не варто.

Антифриз перевіряють на холодному двигуні: рівень у розширювальному бачку та належна температура замерзання. Якщо рідина стара, невідомого типу або її доводиться регулярно доливати – потрібна діагностика. Кришку гарячої системи охолодження відкривати не можна.

Видимість і безпека

Літню рідину склоомивача слід замінити на зимову ще до холодів, а щітки склоочисників – оглянути: якщо вони залишають смуги, пропускають ділянки скла або скриплять, час на заміну. Перевірте й форсунки омивача.

Пічка потрібна не лише для комфорту – від неї залежить, наскільки швидко зникне запотівання з лобового скла. Протестуйте всі режими вентилятора, подачу теплого повітря та обдування скла.

Зимова дорога не пробачає несправних гальм і перегорілих ламп, тому перевірте колодки й диски, рівень гальмівної рідини, зовнішнє освітлення та покажчики повороту. Якщо машину тягне вбік, під час гальмування з'являється вібрація чи незвичні звуки – потрібен огляд на СТО. Там же варто оцінити підвіску й кермове управління.

Кузов, пальне та дрібниці, які виручають

Огляньте гумові патрубки й приводні ремені: тріщини, здуття чи сліди витоку краще усунути до морозів. Сіль і реагенти прискорюють корозію, особливо на сколах фарби, тому помийте авто й перевірте пороги та колісні арки.

Власникам дизельних машин слід переконатися, що пальне відповідає зимовим умовам – літній дизель на морозі парафінізується. Якщо є повний привод, перевірте його роботу заздалегідь, не випробовуючи вперше в глибокому снігу. Пам'ятайте: повний привод допомагає рушати, але фізики гальмування на льоду не скасовує.

У багажник варто скласти зимовий набір: скребок, щітку для снігу, ліхтарик, рукавички, буксирувальний трос, пускові дроти або пусковий пристрій, знак аварійної зупинки та невелику лопату.

І останнє – двері та замки. Після дощу чи миття вода замерзає в ущільнювачах, тому їх варто очистити й обробити засобом, сумісним із гумою. Розморожувач замків краще носити із собою, а не залишати в салоні: якщо двері примерзнуть, дістати його звідти не вийде. Силою відчиняти двері чи поливати скло окропом не можна.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури почав розгляд законопроєкту № 16170, який стосується посвідчень водія та взаємного визнання рішень про позбавлення права керування транспортними засобами.

Також із осінніми холодами знову актуальним стало сезонне перевзування: чим більший діаметр коліс, тим дорожче – для малих авто комплект обійдеться від 800 гривень, а для кросоверів ціна доходить до трьох тисяч.