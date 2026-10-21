Від восьмиста до трьох тисяч гривень: скільки коштує перевзути авто цієї осені

Чим більший діаметр коліс, тим дорожче: для малих авто комплект обійдеться від 800 гривень, для кросоверів – до трьох тисяч.

З осінніми холодами для водіїв знову стаж актуальним сезонне перевзування. Фахівці радять не відкладати поїздку на шиномонтаж до перших снігопадів чи ожеледиці. Своєчасна заміна шин це насамперед питання безпеки, а не просто підготовки до зими. Про це повідомляє MMR.

Вартість таких робіт в Україні восени 2026 року залежить від діаметра коліс, для звичайного легковика переважно коштує 800-2500 гривень. Для невеликих коліс R13–R15 ціна зазвичай тримається в межах 800–1400 гривень, для R16–R18 – приблизно 1200–2000, а власникам великих кросоверів і позашляховиків варто готуватися до 1800–3000 гривень.

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Окремі офіційні дилери пропонують сезонні тарифи. В одній з акцій на осінь 2026 року заміна чотирьох коліс із балансуванням стартує від 1000 гривень для R14 і доходить до 1500 для R19, проте витратні матеріали можуть оплачуватися окремо.

Остаточна сума залежить від додаткових послуг. Під час шиномонтажу може знадобитися заміна вентилів, ремонт пошкоджених шин, встановлення нових балансувальних тягарців або перевірка стану дисків. Тому перед початком робіт варто уточнити, чи входять в оголошену ціну демонтаж, монтаж, балансування та встановлення всіх чотирьох коліс.

Раніше повідомлялося, що ставки й пільги з податку на нерухомість встановлює місцева рада, тому два однакові гаражі в різних громадах обійдуться власникам по-різному.

Також економія на пальному – не єдине, що дістається власникові гібрида: у комплекті йдуть вища ціна купівлі, дорожчий ремонт і втрачені переваги на трасі.

Крім цього, вживане авто лише здається способом зекономити. Покупці нерідко орієнтуються на зовнішній вигляд чи репутацію бренду, а згодом натрапляють на дорогий ремонт, дефіцит запчастин і несподівані поломки.