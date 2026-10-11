ТОП-5 вживаних автомобілів, ремонт яких обходиться надто дорого: поради автомеханіка

Купівля вживаного автомобіля може здатися розумним способом заощадити, однак не кожна модель є вдалим вибором. Багато покупців орієнтуються на зовнішній вигляд або репутацію марки, але згодом стикаються з проблемами під час ремонту, дефіцитом запчастин або несподіваними поломками.

Відомий американський автомеханік, лауреат премії Ultimate Golden Mechanic Award 2007 Грег Деймон радить покупцям не обмежуватися одним брендом, а ретельно вивчати кожен варіант, що розглядається. Обслуговування деяких моделей може обійтися їхнім власникам у кругленьку суму, — цитує майстра ресурс Gobankingrates.com.

BMW X5

BMW X5 Фото: Вiкiпедiя

Позашляховик X5 від BMW цінують за його престиж та керованість, але механіки сходяться на думці, що досвід володіння ним може виявитися розчаруванням. X5 страждає від витоку масла, ненадійної пневматичної підвіски та частих проблем з електронікою, усунення яких обходиться надто дорого.

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Деймон зазначає, що найголовніша проблема європейських автомобілів полягає в тому, наскільки складним і дорогим стає ремонт після закінчення гарантії. Власники часто бувають шоковані тим, наскільки складно знайти доступні за ціною запчастини та розшукати механіків, які мають досвід роботи з унікальними системами автомобілів.

Nissan Altima

Nissan Altima Фото: Вiкiпедiя

Nissan Altima відомий своєю економією палива, але моделі, випущені з 2013 по 2015 рік, мають хронічні несправності трансмісії та навіть страждають від відмов рульового управління.

Hyundai Kona

Hyundai Kona Фото: Вiкiпедiя

Невеликий позашляховик Hyundai Kona, особливо моделі, випущені у 2018 та 2021 роках, можуть мати небезпечні дефекти двигуна та проблеми з електрообладнанням. Власники цих автомобілів скаржилися на ненормальний стукіт, зупинку і навіть на повну відмову двигуна, пов’язану з несправними поршневими кільцями. Крім того, у цій моделі часто трапляються дрібні, але прикрі збої в електроніці.

Деймон зазначає, що за привабливим зовнішнім виглядом корейських моделей іноді ховаються серйозні проблеми з надійністю, а усунення несправностей може обійтися власникам досить дорого. — Наприклад, заміна двигуна після закінчення гарантійного терміну коштує тисячі доларів, що додає зайвих хвилювань покупцям, які прагнуть мінімізувати ризики.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze Фото: Вiкiпедiя

Chevrolet Cruze позиціонувався як доступний та економічний автомобіль, проте їхні власники часто стикаються з проблемами двигуна, трансмісії та системи охолодження, особливо у автомобілях 2012 року випуску та більш ранніх версій.

Експерти відзначають схильність Cruze до витоків рідин, збоїв в електроніці та раптового зупинення двигуна. А вартість деяких видів ремонту може перевищити залишкову вартість самого автомобіля. Водночас седани на кшталт Toyota Corolla або Honda Civic демонструють вищу надійність, і їхня експлуатація, найімовірніше, обійдеться дешевше, вважає механік.

Land Rover Range Rover

Range Rover Фото: Вiкiпедiя

Range Rover славиться своєю розкішшю та винятковою прохідністю, проте його надійність залишає бажати кращого. Власники цих автомобілів часто стикаються з несправностями пневмопідвіски, двигуна та електроніки, усунення яких може вимагати значних витрат.

Деймон особливо наголошує, що для європейських автомобілів класу "люкс" характерні високі ціни на запчастини та складність діагностики, яка вимагає кваліфікації фахівців офіційного дилерського центру. Тому для необізнаного власника, якому "пощастило" придбати з рук стару престижну машину, дорогий ремонт згодом може стати неприємною несподіванкою.

Нагадаємо, що дослідження виявило, які автомобільні бренди обходяться найдорожче за п’ять років експлуатації. Найвищі середні витрати зафіксовано у Lexus.

Також Фокус писав про 5 автомобілів класу "люкс", які змушують своїх власників платити ще більше.