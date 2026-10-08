Від Bentley до Mercedes: 5 люксових авто, які змушують власників платити найбільше

Вартість преміального авто не обмежується ціною під час купівлі. Аналіз показав, які люксові автомобілі потребують найбільших витрат на обслуговування протягом перших п’яти років володіння.

Про це пише видання GoBankingRates.

Bentley — понад $12 тисяч на обслуговування

Найдорожчим брендом у рейтингу стала Bentley. За даними CarEdge, за перші п’ять років власнику в середньому доведеться витратити на технічне обслуговування та ремонт близько $12 032 (приблизно 540 тис. грн).

Bentley Mulsanne Фото: Bentley

Це більш ніж удвічі перевищує витрати на наступний бренд у списку. Висока вартість обслуговування стає одним із факторів, який варто враховувати під час купівлі автомобіля Bentley.

Land Rover — майже $5,8 тисячі за п’ять років

Друге місце посів Land Rover. П’ятирічні витрати на обслуговування автомобілів цього бренду оцінюють у $5 752 (приблизно 258 тис. грн).

Land Rover Discovery Фото: Land Rover

Таким чином, утримання Land Rover обходиться значно дешевше, ніж Bentley, але все одно потребує суттєвих витрат у довгостроковій перспективі.

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BMW — понад $5,1 тисячі

На третьому місці опинився BMW. За п’ять років власники автомобілів бренду можуть витратити на обслуговування близько $5 145 (приблизно 231 тис. грн).

BMW i7 Фото: BMW

Йдеться не про ціну самого автомобіля, а саме про витрати на його технічне обслуговування та можливі ремонти протягом перших п’яти років експлуатації.

Jaguar — майже $4,9 тисячі

Четверту позицію в рейтингу посів Jaguar. За оцінкою CarEdge, середня вартість обслуговування автомобіля цього бренду за п’ять років становить $4 933 (приблизно 221 тис. грн).

Jaguar XE Фото: Jaguar

Ця сума показує, що під час вибору люксового авто важливо враховувати не лише його початкову ціну, а й майбутні витрати на експлуатацію.

Mercedes-Benz — понад $4,2 тисячі

П’ятим у списку став Mercedes-Benz. За перші п’ять років володіння витрати на обслуговування автомобілів бренду оцінюють у $4 217 (приблизно 189 тис. грн).

Mercedes-Benz GLS Фото: Mercedes-Benz

Попри те, що ця сума найнижча серед п’яти представлених марок, вона також може помітно впливати на загальну вартість володіння автомобілем.

Які люксові авто найдорожчі в обслуговуванні

Рейтинг склали на основі даних CarEdge, який проаналізував великий масив автомобільної статистики та визначив бренди з найвищими витратами на обслуговування протягом п’яти років.

До п’ятірки найдорожчих увійшли Bentley, Land Rover, BMW, Jaguar та Mercedes-Benz. Автори рейтингу наголошують, що під час купівлі преміального авто варто заздалегідь оцінювати не тільки його ціну, а й майбутні витрати на технічне обслуговування та ремонт.

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