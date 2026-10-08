От Bentley до Mercedes: 5 люксовых авто, которые заставляют владельцев платить еще больше

Стоимость автомобиля премиум-класса не ограничивается его ценой при покупке. Анализ показал, какие автомобили премиум-класса требуют наибольших затрат на обслуживание в течение первых пяти лет владения.

Об этом пишет издание GoBankingRates.

Bentley — более 12 тысяч долларов на обслуживание

Самым дорогим брендом в рейтинге стала Bentley. По данным CarEdge, за первые пять лет владельцу в среднем придется потратить на техническое обслуживание и ремонт около 12 032 долларов (примерно 540 тыс. грн).

Bentley Mulsanne Фото: Bentley

Это более чем вдвое превышает расходы на следующий бренд в списке. Высокая стоимость обслуживания становится одним из факторов, которые следует учитывать при покупке автомобиля Bentley.

Land Rover — почти 5,8 тысячи долларов за пять лет

Второе место занял Land Rover. Пятилетние расходы на обслуживание автомобилей этой марки оцениваются в 5 752 доллара (примерно 258 тыс. грн).

Land Rover Discovery Фото: Land Rover

Таким образом, содержание Land Rover обходится значительно дешевле, чем Bentley, но всё равно требует существенных затрат в долгосрочной перспективе.

Видео дня

BMW — более 5,1 тысячи долларов

На третьем месте оказался BMW. За пять лет владельцы автомобилей этой марки могут потратить на обслуживание около 5 145 долларов (примерно 231 тыс. грн).

BMW i7 Фото: BMW

Речь идет не о цене самого автомобиля, а именно о расходах на его техническое обслуживание и возможные ремонты в течение первых пяти лет эксплуатации.

Jaguar — почти 4,9 тысячи долларов

Четвертое место в рейтинге занял Jaguar. По оценке CarEdge, средняя стоимость обслуживания автомобиля этой марки за пять лет составляет 4 933 доллара (примерно 221 тыс. грн).

Jaguar XE Фото: Jaguar

Эта сумма показывает, что при выборе автомобиля класса люкс важно учитывать не только его первоначальную цену, но и будущие расходы на эксплуатацию.

Mercedes-Benz — более 4,2 тысячи долларов

Пятым в списке стал Mercedes-Benz. За первые пять лет владения расходы на обслуживание автомобилей этой марки оцениваются в $4 217 (примерно 189 тыс. грн).

Mercedes-Benz GLS Фото: Mercedes-Benz

Несмотря на то, что эта сумма является самой низкой среди пяти представленных марок, она также может существенно повлиять на общую стоимость владения автомобилем.

Какие автомобили класса люкс самые дорогие в обслуживании

Рейтинг был составлен на основе данных CarEdge, который проанализировал обширный массив автомобильной статистики и определил бренды с наибольшими затратами на обслуживание в течение пяти лет.

В пятерку самых дорогих вошли Bentley, Land Rover, BMW, Jaguar и Mercedes-Benz. Авторы рейтинга отмечают, что при покупке автомобиля премиум-класса следует заранее оценивать не только его цену, но и будущие расходы на техническое обслуживание и ремонт.

Ранее стало известно, что Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается необычным дизайном салона.

Кроме того, появились подробности о Mitsubishi Outlander нового поколения. Кроссовер получит более смелый дизайн и существенно обновленную гибридную силовую установку. Ожидается, что эти нововведения позволят модели оставаться конкурентоспособной на рынке.