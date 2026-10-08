От Bentley до Mercedes: 5 люксовых авто, которые заставляют владельцев платить еще больше
Стоимость автомобиля премиум-класса не ограничивается его ценой при покупке. Анализ показал, какие автомобили премиум-класса требуют наибольших затрат на обслуживание в течение первых пяти лет владения.
Об этом пишет издание GoBankingRates.
Bentley — более 12 тысяч долларов на обслуживание
Самым дорогим брендом в рейтинге стала Bentley. По данным CarEdge, за первые пять лет владельцу в среднем придется потратить на техническое обслуживание и ремонт около 12 032 долларов (примерно 540 тыс. грн).
Это более чем вдвое превышает расходы на следующий бренд в списке. Высокая стоимость обслуживания становится одним из факторов, которые следует учитывать при покупке автомобиля Bentley.
Land Rover — почти 5,8 тысячи долларов за пять лет
Второе место занял Land Rover. Пятилетние расходы на обслуживание автомобилей этой марки оцениваются в 5 752 доллара (примерно 258 тыс. грн).
Таким образом, содержание Land Rover обходится значительно дешевле, чем Bentley, но всё равно требует существенных затрат в долгосрочной перспективе.
BMW — более 5,1 тысячи долларов
На третьем месте оказался BMW. За пять лет владельцы автомобилей этой марки могут потратить на обслуживание около 5 145 долларов (примерно 231 тыс. грн).
Речь идет не о цене самого автомобиля, а именно о расходах на его техническое обслуживание и возможные ремонты в течение первых пяти лет эксплуатации.
Jaguar — почти 4,9 тысячи долларов
Четвертое место в рейтинге занял Jaguar. По оценке CarEdge, средняя стоимость обслуживания автомобиля этой марки за пять лет составляет 4 933 доллара (примерно 221 тыс. грн).
Эта сумма показывает, что при выборе автомобиля класса люкс важно учитывать не только его первоначальную цену, но и будущие расходы на эксплуатацию.
Mercedes-Benz — более 4,2 тысячи долларов
Пятым в списке стал Mercedes-Benz. За первые пять лет владения расходы на обслуживание автомобилей этой марки оцениваются в $4 217 (примерно 189 тыс. грн).
Несмотря на то, что эта сумма является самой низкой среди пяти представленных марок, она также может существенно повлиять на общую стоимость владения автомобилем.
Какие автомобили класса люкс самые дорогие в обслуживании
Рейтинг был составлен на основе данных CarEdge, который проанализировал обширный массив автомобильной статистики и определил бренды с наибольшими затратами на обслуживание в течение пяти лет.
В пятерку самых дорогих вошли Bentley, Land Rover, BMW, Jaguar и Mercedes-Benz. Авторы рейтинга отмечают, что при покупке автомобиля премиум-класса следует заранее оценивать не только его цену, но и будущие расходы на техническое обслуживание и ремонт.
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