ТОП-5 подержанных автомобилей, ремонт которых обходится слишком дорого: советы автомеханика

Покупка подержанного автомобиля может показаться разумным способом сэкономить, однако не каждая модель является удачным выбором. Многие покупатели ориентируются на внешний вид или репутацию марки, но впоследствии сталкиваются с проблемами при ремонте, дефицитом запчастей или неожиданными поломками.

Известный американский автомеханик, обладатель награды Ultimate Golden Mechanic Award 2007 Грег Дэймон советует покупателям не ограничиваться брендом, а тщательно изучать каждый рассматриваемый вариант. Обслуживание некоторых моделей может обойтись своим владельцам в кругленькую сумму, — цитирует мастера ресурс Gobankingrates.com.

BMW Х5

BMW X5 Фото: Википедия

Внедорожник X5 от BMW любят за его престиж и управляемость, но механики сходятся во мнении, что опыт владения им может быть разочаровывающим. X5 сталкивается с утечкой масла, ненадежной пневматической подвеской и частыми проблемами с электроникой, устранение которых обходится слишком дорого.

Видео дня

Дэймон отмечает, что самая существенная проблема европейских автомобилей заключается в том, насколько сложным и дорогим становится ремонт после окончания гарантии. Владельцы часто бывают шокированы тем, насколько сложно найти доступные по цене детали и найти механиков, имеющих опыт работы с уникальными системами авто.

Nissan Altima

Nissan Altima Фото: Википедия

Nissan Altima известен своей экономией топлива, но модели, выпущенные с 2013 по 2015 год, имеют хронические неисправности трансмиссии и даже страдают от отказов рулевого управления.

Hyundai Kona

Hyundai Kona Фото: Википедия

Небольшой внедорожник Hyundai Kona, особенно модели, выпускаемые в 2018 и 2021 гг., могут иметь опасные дефекты двигателя и проблемы с электрикой. Владельцы этих автомобилей жаловались на ненормальный стук, остановку и даже о полном отказе двигателя, связанном с неисправными поршневыми кольцами. Кроме того, в этой модели часто встречаются мелкие, но досадные сбои в электронике.

Деймон отмечает, что за привлекательным фасадом корейских моделей иногда скрываются серьезные проблемы с надежностью, а устранение неисправностей могут обходиться владельцам довольно дорого. — например, замена двигателя по истечении гарантийного срока стоит тысячи долларов. , что добавляет лишних переживаний покупателям, стремящимся минимизировать риски.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze Фото: Википедия

Chevrolet Cruze позиционировался как доступный и экономичный автомобиль, однако их владельцы часто сталкиваются с проблемами двигателя, трансмиссии и системы охлаждения, особенно у машин 2012 года выпуска и более ранних версий.

Эксперты отмечают склонность Cruze к утечкам жидкостей, сбоям в электронике и внезапной остановке двигателя. А стоимость некоторых видов ремонта может превысить остаточную стоимость самого автомобиля. В то же время седаны вроде Toyota Corolla или Honda Civic демонстрируют более высокую надежность, и их эксплуатация, вероятнее всего, обойдется дешевле, считает механик.

Land Rover Range Rover

Range Rover Фото: Википедия

Range Rover славится своей роскошью и выдающейся проходимостью, однако его надежность оставляет желать лучшего. Владельцы этих авто часто сталкиваются с неисправностями пневмоподвески, двигателя и электроники, устранение которых может потребовать огромных затрат.

Деймон особо отмечает, что для европейских автомобилей класса "люкс" характерны высокие цены на запчасти и сложность диагностики, требующая квалификации специалистов официального дилерского центра. Поэтому для неосведомленного владельца, которому "повезло" купить с рук подержанную престижную машину, дорогой ремонт впоследствии может стать неприятной неожиданностью.

Напомним, исследование выяснило, какие автомобильные бренды обходятся дороже всего за пять лет эксплуатации. Самые высокие средние расходы зафиксированы у Lexus.

Также Фокус писал о 5 автомобилях класса "люкс", которые заставляют своих владельцев платить еще больше.