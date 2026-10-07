Самые дорогие в обслуживании авто: названо 11 брендов с наибольшими расходами

Исследование Bumper показало, какие автомобильные бренды обходятся дороже всего за пять лет владения. Самые высокие средние расходы зафиксированы у Lexus — 71 692 доллара, тогда как у Mitsubishi они составляют 37 440 долларов.

Об этом пишет издание GOBankingRates.

Американский сервис Bumper проанализировал средние расходы на содержание автомобилей в течение пяти лет. В расчет вошли регулярное техническое обслуживание и ремонт автомобилей различных популярных марок.

Результаты показали значительную разницу между производителями. Владельцам одних автомобилей за пять лет приходится тратить почти вдвое больше, чем владельцам машин других марок.

Самую низкую среднюю стоимость пятилетнего владения среди представленных брендов зафиксировали у Mitsubishi — $37 440, что составляет около 1,64 млн грн. Не намного больше приходится на долю Nissan — $37 550 (около 1,64 млн грн), а третье место заняла Kia — $38 999 (около 1,71 млн грн).

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Mitsubishi Outlander Фото: carscoops.com

Далее в рейтинге расположилась Tesla со средней стоимостью $42 193 (около 1,85 млн грн). У Subaru этот показатель составил $44 310 (около 1,94 млн грн), а у Honda — $44 429 (около 1,95 млн грн).

Расходы на пятилетнее владение автомобилями Jeep оценили в $47 910 (около 2,10 млн грн). Для Dodge этот показатель составил $48 618 (около 2,13 млн грн), тогда как у Toyota — $49 956 (около 2,19 млн грн).

Jeep Commander Фото: Jeep

Владение автомобилями Ford оказалось заметно дороже — в среднем 62 343 доллара за пять лет, или около 2,73 млн гривен. Самый высокий показатель в исследовании зафиксирован у Lexus — $71 692 (около 3,14 млн грн).

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким показателями рейтинга составляет более 34 тысяч долларов. При этом авторы анализа отмечают, что речь идет именно о средних расходах за пять лет владения, включая регулярное обслуживание и ремонт.

Ford Focus Фото: Ford

Данные для анализа Bumper получил на основе собственных расчетов стоимости владения автомобилями. Приведенные показатели актуальны по состоянию на 23 марта 2026 года.

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