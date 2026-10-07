Найдорожчі в обслуговуванні авто: названо 11 брендів із найбільшими витратами

Дослідження Bumper показало, які автомобільні бренди обходяться найдорожче за п’ять років володіння. Найвищі середні витрати зафіксували у Lexus — $71 692, тоді як у Mitsubishi вони становлять $37 440.

Про це пише видання GOBankingRates.

Американський сервіс Bumper проаналізував середні витрати на володіння автомобілями протягом п’яти років. У розрахунок увійшли регулярне технічне обслуговування та ремонт авто різних популярних брендів.

Результати показали значну різницю між виробниками. Власникам одних автомобілів за п’ять років доводиться витрачати майже вдвічі більше, ніж власникам машин інших марок.

Найнижчу середню вартість п’ятирічного володіння серед представлених брендів зафіксували у Mitsubishi — $37 440, що становить близько 1,64 млн грн. Не набагато більше припадає на Nissan — $37 550 (близько 1,64 млн грн), а третю позицію посіла Kia — $38 999 (близько 1,71 млн грн).

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Mitsubishi Outlander Фото: carscoops.com

Далі у рейтингу розташувалася Tesla із середніми витратами $42 193 (близько 1,85 млн грн). У Subaru цей показник становив $44 310 (близько 1,94 млн грн), а у Honda — $44 429 (близько 1,95 млн грн).

Витрати на п’ятирічне володіння автомобілями Jeep оцінили у $47 910 (близько 2,10 млн грн). Для Dodge показник склав $48 618 (близько 2,13 млн грн), тоді як у Toyota — $49 956 (близько 2,19 млн грн).

Jeep Commander Фото: Jeep

Помітно дорожчим виявилося володіння автомобілями Ford — у середньому $62 343 за п’ять років, або близько 2,73 млн грн. Найвищий показник у дослідженні зафіксували у Lexus — $71 692 (близько 3,14 млн грн).

Таким чином, різниця між найнижчим і найвищим показниками рейтингу становить понад $34 тисячі. Водночас автори аналізу наголошують, що йдеться саме про середні витрати на п’ятирічне володіння, включно з регулярним обслуговуванням і ремонтом.

Ford Focus Фото: Ford

Дані для аналізу Bumper отримав на основі власних розрахунків вартості володіння автомобілями. Наведені показники актуальні станом на 23 березня 2026 року.

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