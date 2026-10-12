Чому гібрид може розчарувати: п'ять недоліків, про які мовчать у автосалоні

Економія на пальному — не єдине, що отримує власник гібрида. Разом із нею йдуть вища ціна, дорожчий ремонт і втрата переваг на трасі.

Гібрид обходиться дорожче ще на етапі покупки, і це лише перший із недоліків, про які варто знати до підписання договору. Їх перелічило видання SlashGear.

Різниця в ціні. Гібридна версія майже завжди коштує на кілька тисяч доларів більше за аналог зі звичайним двигуном. У Ford F-150 PowerBoost надбавка становить 6120 доларів – близько 15% до базової ціни, причому на найдешевшій комплектації гібрида взагалі немає. Toyota Prius 2026 року стартує з 29 745 доларів, тоді як Corolla – з 23 125.

Вага. Акумулятори важкі, тому гібрид масивніший за бензинову версію. Звідси довша гальмівна дистанція, швидше зношення підвіски, колодок і шин, а також більше навантаження на дорожнє покриття.

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Складність. Два силові агрегати в одному кузові означають більше точок відмови. Приклад – той самий F-150 PowerBoost: у рейтингу надійності Consumer Reports модель 2025 року отримала 7 балів зі 100 і стала найненадійнішою того модельного року, тоді як звичайний F-150 набрав 36.

Обслуговування. Відремонтувати таку машину самотужки майже неможливо, а заміна батареї легко виходить за тисячу доларів. Водночас статистично гібриди надійніші за бензинові авто – найбільше проблем мають електромобілі та плагін-гібриди.

Не для шосе. Уся вигода гібрида проявляється в місті, де працює рекуперація. На трасі з круїз-контролем машина їде на бензині й тягне зайву вагу батарей, тому для тих, хто щодня долає сотні кілометрів автобаном, сенсу в такій покупці мало.

Раніше повідомлялося, що вживане авто лише здається способом зекономити. Покупці часто обирають машину за зовнішнім виглядом чи репутацією бренду, а згодом стикаються з дорогим ремонтом, дефіцитом запчастин і раптовими поломками.

Також повідомлялося, що ремонт варто починати не з розмови з майстром, а з паперів. Саме наряд-замовлення або договір захистить водія, якщо рахунок зросте вдвічі чи автомобіль не віддадуть у визначений строк.