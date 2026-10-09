Як не переплатити на СТО: які документи потрібно вимагати ще до ремонту

Ремонт авто варто починати не з розмови з майстром, а з документів. Саме наряд-замовлення чи договір захистить водія, якщо рахунок зросте вдвічі або машину не віддадуть у строк.

Захист інтересів власника авто починається ще до заїзду в ремонтний бокс. Про це розповіли юристи компанії "Дорожній Адвокат", наголосивши, що передача машини на основі лише усних обіцянок позбавляє клієнта головних козирів.

Без попередньої згоди клієнта сервіс не має права самовільно розширювати перелік робіт і підвищувати їхню вартість.

Замість обіцянок майстра варто брати папір: наряд-замовлення, договір або квитанцію. У документі мають бути чітко прописані перелік робіт, їхня ціна та кінцевий термін виконання.

Що робити, якщо рахунок виріс у рази

Типова ситуація: домовлялися про ремонт на 15 тисяч гривень, а під час видачі авто виставляють 35 тисяч нібито через заміну додаткових деталей. Закон у цьому випадку повністю на стороні клієнта, адже збільшувати прайс без його згоди СТО не може.

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Якщо механіки годують обіцянками й не віддають машину вчасно, починає працювати фінансовий лічильник. За кожен день прострочення клієнт має право вимагати пеню в розмірі 3% від вартості робіт. За кілька тижнів сума стає відчутною.

Як правильно забирати авто

Підписувати акт виконаних робіт наосліп не варто. Спершу огляньте відремонтований вузол, перевірте кузов на нові подряпини та протестуйте машину на ходу. Якщо помітили недоліки, одразу фіксуйте їх письмово в документах СТО і робіть фото або відео. Папір, підписаний без зауважень, майже позбавляє шансів на безкоштовне усунення дефектів.

Частина несправностей проявляється лише під час експлуатації. У такому разі юристи радять припинити поїздки, письмово повідомити сервіс про приховані дефекти й за потреби зробити незалежну діагностику – до того, як авто знову потрапить до чужих рук.

Що робити, якщо СТО йде у відмову

Коли розмови з адміністратором ні до чого не ведуть, настає час офіційних паперів. Пишіть письмову претензію з вимогою повернути кошти, усунути недоліки або компенсувати збитки, додавши копії чеків і результати діагностики. Якщо сервіс ігнорує звернення, наступні кроки – скарга до Держпродспоживслужби або позов до суду. Є й бонус для водіїв: у справах про захист прав споживачів позивачів звільняють від сплати судового збору.

Раніше повідомлялося, що Інститут досліджень авторинку зафіксував зміну асортименту шин в Україні: за рік кількість пропозицій R22 зросла на 39,2%, R20 – на 28,6%, а вибір R16, навпаки, скоротився на 9,9%.

Крім того, ми писали, що той самий інститут зібрав майже 6 тисяч відкличних кампаній для 83 автомобільних марок із восьми офіційних реєстрів – за базою можна перевірити модель, рік випуску та код кампанії.