Популярний розмір шин стрімко зникає з продажу: українці масово переходять на великі колеса

Інститут досліджень авторинку зафіксував зміну асортименту шин в Україні: за рік кількість пропозицій R22 зросла на 39,2%, R20 — на 28,6%, тоді як вибір R16 скоротився на 9,9%.

Про це йдеться на сайті інституту.

Дослідники проаналізували каталог одного з інтернет магазинів станом на 26 вересня 2026 року та порівняли його з архівними даними за попередній період. Загалом у каталозі було 15 644 товарні варіанти — на 578, або 3,8%, більше, ніж роком раніше.

Найпомітніші зміни відбулися всередині окремих діаметрів. Кількість варіантів R20 збільшилася на 425, а R22 — на 98. Водночас пропозиція R16 скоротилася на 317 позицій.

Попри це, R16 залишається значно ширше представленим. У каталозі було 2 885 варіантів цього діаметра проти 1 915 для R20 та 348 для R22. Тому скорочення асортименту R16 не означає, що цей розмір втратив актуальність.

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Найпоширенішими повними типорозмірами стали 215/65 R16 — 261 товарний варіант, 205/55 R16 — 194 та 225/55 R17 — 192.

Водночас дослідники наголошують, що статистика каталогу не показує реального попиту чи продажів. Зміна кількості позицій може бути пов'язана з появою нових моделей, розширенням лінійок виробників або рішеннями самого продавця щодо асортименту.

У каталозі також було представлено 100 брендів і 1 314 поєднань “бренд — модель”. Найбільше товарних варіантів припадало на Michelin — 1 166, Continental — 898, Hankook — 692, Pirelli — 641 та Triangle — 628.

За сезонами каталог містив 6 870 зимових, 6 489 літніх і 2 380 всесезонних варіантів. За призначенням 11 088 позицій належали до легкових авто, 3 158 — до кросоверів і позашляховиків, ще 1 307 — до легкого комерційного транспорту.

Автори дослідження зазначають, що для продавців шин і СТО загальна динаміка асортименту є лише орієнтиром. Щоб визначити, які зміни справді важливі для конкретного бізнесу, їх потрібно порівнювати з власними замовленнями, складськими залишками та попитом на окремі типорозміри.

Раніше стало відомо, що Honda готується збільшити габарити свого найпопулярнішого кросовера.

Крім того, автовиробник працює над новим поколінням гібридних моделей.