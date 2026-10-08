Популярный размер шин стремительно исчезает с продажи: украинцы массово переходят на большие колеса

Институт исследований авторынка зафиксировал изменения в ассортименте шин в Украине: за год количество предложений R22 выросло на 39,2 %, R20 — на 28,6 %, тогда как выбор R16 сократился на 9,9 %.

Об этом говорится на сайте института.

Исследователи проанализировали каталог одного из интернет-магазинов по состоянию на 26 сентября 2026 года и сравнили его с архивными данными за предыдущий период. Всего в каталоге было 15 644 товарных варианта — на 578, или 3,8 %, больше, чем годом ранее.

Наиболее заметные изменения произошли в рамках отдельных диаметров. Количество вариантов R20 увеличилось на 425, а R22 — на 98. В то же время ассортимент R16 сократился на 317 позиций.

Несмотря на это, R16 по-прежнему представлен гораздо шире. В каталоге было 2 885 вариантов этого диаметра против 1 915 для R20 и 348 для R22. Поэтому сокращение ассортимента R16 не означает, что этот размер утратил актуальность.

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Наиболее распространёнными полными типоразмерами стали 215/65 R16 — 261 товарный вариант, 205/55 R16 — 194 и 225/55 R17 — 192.

В то же время исследователи отмечают, что статистика каталога не отражает реальный спрос или объемы продаж. Изменение количества позиций может быть связано с появлением новых моделей, расширением линеек производителей или решениями самого продавца относительно ассортимента.

В каталоге также было представлено 100 брендов и 1 314 комбинаций "бренд — модель". Наибольшее количество товарных вариантов приходилось на Michelin — 1 166, Continental — 898, Hankook — 692, Pirelli — 641 и Triangle — 628.

По сезонам каталог включал 6 870 зимних, 6 489 летних и 2 380 всесезонных вариантов. По назначению 11 088 позиций относились к легковым автомобилям, 3 158 — к кроссоверам и внедорожникам, ещё 1 307 — к лёгкому коммерческому транспорту.

Авторы исследования отмечают, что для продавцов шин и СТО общая динамика ассортимента является лишь ориентиром. Чтобы определить, какие изменения действительно важны для конкретного бизнеса, их нужно сравнивать с собственными заказами, складскими остатками и спросом на отдельные типоразмеры.

Ранее стало известно, что Honda готовится увеличить габариты своего самого популярного кроссовера.

Кроме того, автопроизводитель работает над новым поколением гибридных моделей.