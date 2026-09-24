Размер XXL — Honda планирует увеличить размеры своего самого популярного кроссовера

Японский автогигант Honda поддался тренду "чем больше, тем лучше" и рассматривает возможность выпуска увеличенной версии Pilot — трехрядного кроссовера Pilot XXL.

В случае, если этот проект реализуется, то внедорожник составит конкуренцию Chevrolet Tahoe, сообщает Automotive News. Его производство может начаться уже в первом квартале 2032 года.

По слухам, модель, получившая условное название Pilot XXL, будет примерно на 203 мм длиннее нынешнего Pilot. Таким образом, ее длина составит около 5286 мм, что значительно превышает показатели Toyota Grand Highlander, Hyundai Palisade и Kia Telluride.

Новинка также превзойдет по габаритам Jeep Grand Cherokee L, Chevrolet Traverse, GMC Acadia и Ford Explorer.

Пока что о новой модели известно немного. Однако аналитики рынка ожидают, что она будет иметь много общего с флагманским внедорожником Acura. Эта модель, пока известная под рабочим названием Acura XL, займет место в линейке выше MDX.

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Учитывая это сходство, вполне вероятно, что обе модели получат гибридную силовую установку.

Honda Pilot остается одним из самых популярных внедорожников и стабильно входит в топ-сегмента трехрядных SUV. Только в США за период до конца августа 2026 года дилеры реализовали 83 486 экземпляров. В Северной Америке ежегодные продажи составляют 100 000 – 140 000 новых автомобилей этой модели.

Цены на Pilot 2026 года начинаются с $42 395, однако за топовую версию Black Edition придется заплатить $55 195.

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