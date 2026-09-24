Розмір XXL — Honda планує збільшити розміри свого найпопулярнішого кросовера

Японський автогігант Honda піддався тренду "чим більше, тим краще" і розглядає можливість випуску збільшеної версії Pilot — трирядного кросовера Pilot XXL.

У разі реалізації цього проєкту цей позашляховик стане конкурентом Chevrolet Tahoe, повідомляє Automotive News. Його виробництво може розпочатися вже в першому кварталі 2032 року.

За чутками, модель, яка отримала умовну назву Pilot XXL, буде приблизно на 203 мм довшою за нинішній Pilot. Таким чином, її довжина становитиме близько 5286 мм, що значно перевищує показники Toyota Grand Highlander, Hyundai Palisade та Kia Telluride.

Новинка також перевершить за розмірами Jeep Grand Cherokee L, Chevrolet Traverse, GMC Acadia та Ford Explorer.

Поки що про нову модель відомо небагато. Однак аналітики ринку очікують, що вона матиме багато спільного з флагманським позашляховиком Acura. Ця модель, яка наразі відома під робочою назвою Acura XL, займе місце в лінійці вище за MDX.

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З огляду на цю схожість, цілком ймовірно, що обидві моделі отримають гібридну силову установку.

Honda Pilot залишається одним із найпопулярніших позашляховиків і стабільно входить до топ-сегмента трирядних SUV. Лише у США за період до кінця серпня 2026 року дилери реалізували 83 486 одиниць. У Північній Америці щорічні продажі становлять 100 000 – 140 000 нових автомобілів цієї моделі.

Ціни на Pilot 2026 року починаються від $42 395, однак за топову версію Black Edition доведеться заплатити $55 195.

Нагадаємо, що Honda готує нове покоління гібридних автомобілів.

Також повідомлялося, що названо 4 найнадійніші моделі автомобілів 2026 року.