На 10% экономнее и на 30% дешевле: Honda готовит новое поколение гибридных авто

В следующем году Honda начнёт выпуск нового поколения гибридных автомобилей. Первой моделью станет CR-V Hybrid, производство которого планируется запустить в Канаде в феврале 2027 года.

Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Новый гибридный силовой агрегат должен повысить экономичность более чем на 10%, а его производство обойдётся примерно на 30% дешевле.

Эта система заменит нынешнюю гибридную установку, которую Honda использует, в частности, в моделях Accord, Civic, CR-V, HR-V и Prelude. После запуска производства в Канаде новые гибриды также планируется выпускать в США.

Honda CR-V Фото: Honda

В основе гибридной системы пятого поколения будет лежать новый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с прямым впрыском и двумя электродвигателями. Как и Prelude, модели с этой системой, вероятно, получат технологию S+ Shift, которая имитирует переключение передач.

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Новые модели также будут построены на базе следующего поколения среднеразмерной платформы Honda. В сочетании с новой гибридной системой она будет примерно на 90 кг легче, чем аналогичная конструкция нынешних моделей.

Honda CR-V Фото: Скриншот

Honda также планирует внедрить в модельный ряд систему Motion Management System. Она использует 6-осевой инерционный модуль для анализа движения автомобиля и автоматически корректирует работу тормозов и крутящий момент электродвигателей для улучшения управляемости.

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