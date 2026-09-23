На 10% економніші і на 30% дешевші: Honda готує нове покоління гібридних авто

Honda наступного року почне випуск нового покоління гібридних автомобілів. Першою моделлю стане CR-V Hybrid, виробництво якого планують запустити в Канаді у лютому 2027 року.

Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

Новий гібридний силовий агрегат має підвищити економічність більш ніж на 10%, а його виробництво коштуватиме приблизно на 30% дешевше.

Система замінить нинішню гібридну установку, яку Honda використовує, зокрема, в Accord, Civic, CR-V, HR-V та Prelude. Після запуску виробництва в Канаді нові гібриди також планують випускати у США.

Honda CR-V Фото: Honda

В основі п’ятого покоління гібридної системи буде новий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з безпосереднім впорскуванням і двома електромоторами. Як і Prelude, моделі з цією системою, ймовірно, отримають технологію S+ Shift, яка імітує перемикання передач.

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Нові моделі також будуть побудовані на наступному поколінні середньорозмірної платформи Honda. У поєднанні з новою гібридною системою вона буде приблизно на 90 кг легшою за аналогічну конструкцію нинішніх моделей.

Honda CR-V Фото: Скриншот

Honda також планує поширити на модельний ряд систему Motion Management System. Вона використовує 6-вісний інерційний модуль для аналізу руху автомобіля та автоматично коригує роботу гальм і крутний момент електромоторів для покращення керованості.

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