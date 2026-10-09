Как не переплатить на СТО: какие документы нужно запросить еще до ремонта

Ремонт автомобиля следует начинать не с разговора с мастером, а с оформления документов. Именно наряд-заказ или договор защитит водителя, если счет увеличится вдвое или машину не вернут в срок.

Защита интересов автовладельца начинается ещё до въезда в ремонтный бокс. Об этом рассказали юристы компании "Дорожный адвокат", отметив, что передача автомобиля на основании лишь устных обещаний лишает клиента главных козырей.

Без предварительного согласия клиента сервис не имеет права самовольно расширять перечень работ и повышать их стоимость.

Вместо обещаний мастера лучше взять на бумаге: наряд-заказ, договор или квитанцию. В документе должны быть четко указаны перечень работ, их стоимость и срок выполнения.

Что делать, если счет вырос в разы

Типичная ситуация: договорились о ремонте за 15 тысяч гривен, а при выдаче автомобиля выставляют счет на 35 тысяч якобы из-за замены дополнительных деталей. В этом случае закон полностью на стороне клиента, ведь СТО не может повышать цену без его согласия.

Видео дня

Если механики кормят обещаниями и не выдают машину вовремя, начинает работать финансовый счетчик. За каждый день просрочки клиент имеет право требовать пеню в размере 3 % от стоимости работ. Через несколько недель сумма становится ощутимой.

Как правильно забрать автомобиль

Подписывать акт выполненных работ вслепую не стоит. Сначала осмотрите отремонтированный узел, проверьте кузов на наличие новых царапин и протестируйте автомобиль на ходу. Если заметили недостатки, сразу фиксируйте их в письменной форме в документах СТО и делайте фото или видео. Документ, подписанный без замечаний, практически лишает вас шансов на бесплатное устранение дефектов.

Часть неисправностей проявляется только во время эксплуатации. В таком случае юристы советуют прекратить поездки, письменно уведомить сервис о скрытых дефектах и, при необходимости, провести независимую диагностику — до того, как автомобиль снова окажется в чужих руках.

Что делать, если СТО отказывается обслуживать

Когда переговоры с администратором ни к чему не приводят, наступает время официальных документов. Напишите письменную претензию с требованием вернуть деньги, устранить недостатки или компенсировать убытки, приложив копии чеков и результаты диагностики. Если сервис игнорирует обращение, следующие шаги — жалоба в Госпродпотребслужбу или иск в суд. Есть и бонус для водителей: в делах о защите прав потребителей истцов освобождают от уплаты судебного сбора.

Ранее сообщалось, что Институт исследований авторынка зафиксировал изменение ассортимента шин в Украине: за год количество предложений R22 выросло на 39,2%, R20 — на 28,6%, а ассортимент R16, напротив, сократился на 9,9%.

Кроме того, мы писали, что этот же институт собрал почти 6 тысяч кампаний по отзыву для 83 автомобильных марок из восьми официальных реестров — по базе данных можно проверить модель, год выпуска и код кампании.