Владельцы авто могут проверить VIN: в Украине собрали почти 6 тысяч отзывов в единой базе

Институт исследований авторынка собрал почти 6 тысяч кампаний по отзыву автомобилей 83 марок из восьми официальных реестров. С помощью этой базы данных можно проверить модель, год выпуска и код кампании.

Об этом сообщает "Институт исследований авторынка".

Новый справочник содержит информацию об отзывах автомобилей с европейского, американского и канадского рынков. Данные были переведены на украинский язык и приведены к единому формату, чтобы владельцам было проще найти нужную информацию.

По состоянию на 5 октября 2026 года в базе данных насчитывается 5 954 кампании по отзыву автомобилей 83 марок. Больше всего записей касается Mercedes-Benz — 677 кампаний, BMW — 465, Peugeot — 462, Citroën — 379, а также Opel и Toyota — по 294.

Информация была собрана из восьми официальных реестров. Большая часть записей взята из европейской системы EU Safety Gate — 4 790 кампаний. Также использованы данные польского TDT, немецкого KBA, американского NHTSA, нидерландского RDW, Transport Canada, а также SAMR и MLIT.

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В базе данных можно искать кампании по марке, модели, году выпуска или коду. Для каждой записи указываются тип риска, суть проблемы, годы производства и официальный источник информации.

Среди последних записей есть, в частности, кампании по Ford Ranger MS-RT из-за неправильной высоты тягово-сцепного устройства, Audi Q2 из-за риска отсоединения накладки стойки кузова, Hyundai Nexo из-за возможной утечки водорода и Land Rover Defender PHEV из-за риска возгорания.

В то же время сам факт совпадения модели или года выпуска не означает, что отзыв касается конкретного автомобиля. Кампания может охватывать только определенные VIN, даты производства, комплектации, заводы или отдельные рынки.

Поэтому после обнаружения соответствующей записи владельцу необходимо обратиться к производителю или официальному представителю бренда и проверить автомобиль по VIN. Именно производитель может окончательно подтвердить, подпадает ли конкретный автомобиль под кампанию по отзыву.

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