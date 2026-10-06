Почему телефон в машине заряжается медленно и как это исправить

Телефон в машине может заряжаться в разы медленнее, чем дома, даже если с разъёмом всё в порядке. Причина в мощности: ведь часть автомобильных USB-портов выдает всего 2,5 Вт, тогда как современные смартфоны потребляют 20 Вт и более.

Часто водители сталкиваются с проблемой медленной зарядки смартфона во время поездок — иногда даже через несколько часов заряда может оказаться слишком мало. Проблема, как правило, заключается не в кабеле и не в неисправном разъеме, а в том, сколько энергии способен отдать автомобильный порт. Об этом пишет BGR.

Дело в том, что скорость зарядки зависит от напряжения, силы тока и общей мощности источника. Некоторые автомобильные USB-порты выдают всего около 0,5 А.

Домашние зарядные устройства работают с напряжением 5–9 В и током около 2 А. В то же время старые разъёмы USB-A в автомобилях часто основаны на стандарте USB 2.0 и ограничены примерно 2,5 Вт. Современный смартфон во время зарядки может потреблять 20 Вт и более — отсюда и разница. С появлением USB-C ситуация заметно улучшилась: при соответствующих условиях такой порт заряжает значительно быстрее.

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Если встроенный USB-порт слишком слабый, его можно просто не использовать. Альтернатива — адаптер USB-C с поддержкой быстрой зарядки, подключенный к 12-вольтовой розетке. С правильным кабелем и совместимым телефоном такое устройство способно выдавать до 75 Вт.

Однако высокая мощность питания приводит к более сильному нагреву аккумулятора. Сам по себе эффект невелик, но он усиливается, когда смартфон одновременно выполняет ресурсоемкие задачи. Классическим примером является навигация — Android Auto, активный GPS, мощный адаптер и горячий салон вместе способны существенно повысить температуру устройства. Поэтому прибегать к максимальной мощности эксперты советуют скорее в экстренных случаях, а не постоянно.

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