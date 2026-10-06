Чому телефон у машині повільно заряджається і як це можна виправити

Телефон у машині може заряджатися в рази повільніше, ніж удома, навіть коли з роз'ємом усе гаразд. Причина у потужності, адже частина автомобільних USB видає лише 2,5 Вт, тоді як сучасні смартфони беруть 20 Вт і більше.

Частою ситуацією для водіїв є повільне заряджання смартфону під час поїздок – іноді навіть за декілька годин процентів заряду може бути надто мало. Проблемою зазвичай є не кабель й не несправний роз'єм, а в тому, скільки енергії здатен віддати автомобільний порт. Про це пише BGR.

Річ у тім, що швидкість заряджання визначає напруга, сила струму й загальна потужність джерела. Частина автомобільних USB видає лише близько 0,5 А.

Домашні зарядні працюють із напругою 5–9 В і струмом близько 2 А. Натомість старі роз'єми USB-A в машинах часто побудовані на стандарті USB 2.0 й обмежені приблизно 2,5 Вт. Сучасний смартфон під час заряджання може споживати 20 Вт і більше — звідси й різниця. З появою USB-C ситуація помітно покращилася: за відповідних умов такий порт заряджає значно швидше.

Видео дня

Якщо вбудований USB занадто слабкий, його можна просто не використовувати. Альтернатива — адаптер USB-C із підтримкою швидкої зарядки, під'єднаний до 12-вольтової розетки. З правильним кабелем і сумісним телефоном такий пристрій здатен видавати до 75 Вт.

Проте потужне живлення сильніше нагріває акумулятор. Сам ефект невеликий, але він посилюється, коли смартфон одночасно виконує важкі завдання. Класичним прикладом є навігація – Android Auto, активний GPS, потужний адаптер і гарячий салон разом здатні суттєво підняти температуру пристрою. Тому вдаватися до максимальної потужності експерти радять радше в екстрених випадках, а не постійно.

Раніше ми інформували, що частину послуг сервісних центрів МВС в Україні можна отримати безкоштовно, зокрема відновити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто тим, хто втратив документи через російську агресію.

Крім того, ми писали, що перші заморозки здатні "посадити" навіть щойно куплений акумулятор: причина не в самій батареї, а в режимі експлуатації. Короткі щоденні поїздки не дають генератору відновити заряд.