Водіям не доведеться платити: у МВС назвали випадки безплатного відновлення документів

Деякі послуги сервісних центрів МВС в Україні можна отримати безплатно. Зокрема, це стосується відновлення водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто для людей, які втратили документи внаслідок російської агресії.

Головний сервісний центр МВС України повідомляє, що якщо водій втратив або має знищене посвідчення внаслідок російської агресії, його можна відновити без оплати. Для цього необхідно звернутися до сервісного або мобільного сервісного центру МВС. При цьому потрібно надати документ від органу досудового розслідування, який підтверджує факт злочину та статус потерпілої особи в межах відповідного кримінального провадження. Перед візитом до сервісного центру необхідно записатися через систему "Е-запис".

Відновити посвідчення можна також онлайн через Кабінет водія. Такий варіант доступний, якщо документ відображається в електронному вигляді з фотографією. До заяви потрібно додати електронну копію документа про визнання потерпілим. Водночас безплатне відновлення можливе лише за документального підтвердження, що права були втрачені або знищені саме внаслідок російської агресії. В інших випадках послугу надають на загальних підставах із відповідною оплатою.

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Свідоцтво про реєстрацію авто

Безплатно можна також відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, якщо його втрачено, пошкоджено або знищено через російську агресію. Для цього необхідний підтверджувальний документ. Звернутися можна до сервісного або мобільного сервісного центру МВС. Мобільний підрозділ може надавати послугу безпосередньо на місці ворожого удару, якщо працює там.

При цьому безплатним є саме відновлення свідоцтва. Якщо водієві необхідно виготовити новий номерний знак, за нього доведеться заплатити окремо.

Які ще послуги є безплатними

Серед безоплатних послуг сервісних центрів МВС також є вибракування транспортного засобу та призначення або скасування належного користувача. Вибракування — це зняття з державної реєстрації автомобіля, який через пошкодження або знищення більше не придатний до використання. Послугу можна оформити в будь-якому сервісному центрі МВС. Важливо, що після вибракування відновити державну реєстрацію автомобіля вже неможливо.

Призначення або скасування належного користувача також є безплатним. Оформити його можна у сервісному центрі МВС, через Кабінет водія або застосунок "Дія". Належний користувач — людина, яка законно користується автомобілем, що їй не належить.

Раніше ми писали, як відновити водійське посвідчення, якщо його немає в "Дії" чи Кабінеті водія. Також з'ясували вартість такої послуги.

Також ми повідомляли, як отримати посвідчення водія в Україні.