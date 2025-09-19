Не відображається в "Дії": полтавець прийшов із підробленими правами в сервісний центр МВС

Мешканець Полтавської області звернувся в один із сервісних центрів МВС регіону, щоб перевірити водійське посвідчення, яке не відображалося в застосунку "Дія".

Related video

Документ, який чоловік пішов перевіряти, він купив, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Під час вивчення посвідчення адміністратори звернули увагу на сумнівний бланк і одразу провели перевірку за Єдиним державним реєстром МВС. Таким чином з'ясувалося, що громадянин жодних водійських прав не отримував, а просто купив їх.

Адміністратори сервісного центру звернули увагу на бланк документа, який викликав у них сумніви Фото: МВС України

Про факт підробки документа співробітники СЦ МВС повідомили співробітників поліції, усі матеріали справи передано для подальшого розслідування.

Купівля та використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Це може призвести до штрафу, арешту або обмеження волі.

Правоохоронці наголошують, що підроблені документи не дають права керувати транспортним засобом і підтримують діяльність шахраїв, створюючи ризики для громадян та учасників дорожнього руху.

Щоб уникнути проблем, у МВС радять іти до отримання водійських прав перевіреною дорогою.

Спочатку необхідно пройти медкомісію, щоб підтвердити придатність до керування автомобілем. Потім — теоретичне і практичне навчання в автошколі, після якого — складання іспитів на знання ПДР і основ водіння транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Алгоритм отримання водійського посвідчення Фото: МВС України

У разі успішного складання іспитів людина отримує водійське посвідчення. Перше видається на два роки, а після закінчення цього терміну водій може обміняти його на постійне посвідчення терміном на 30 років за умови, що за ці два роки він вчинив не більше ніж два адміністративних правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

У разі трьох або більше порушень, а також у разі серйозних правопорушень (наприклад, ДТП з потерпілими, водіння в нетверезому стані), необхідно пройти повторне навчання в автошколі та скласти іспити для отримання нового дворічного посвідчення.

Нагадаємо, Кабмін планує надати більше часу для оплати штрафів за порушення ПДР. Уряд підготував відповідний проєкт закону №13614, який уже зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроєкт збільшує термін оплати штрафу за порушення Правил дорожнього руху з 10 до 15 календарних днів. Крім того, термін виконання постанови в разі несплати зростає з 30 днів до 3 місяців.

Також повідомлялося, що особи, які постраждали від війни, зможуть безоплатно оформити водійські права і техпаспорт на авто.