Не отображается в "Дія": полтавчанин пришел с поддельными правами в сервисный центр МВД

Житель Полтавской области обратился в один из сервисных центров МВД региона, чтобы проверить водительское удостоверение, которое не отображалось в приложении "Дія".

Related video

Документ, который мужчина пошел проверять, он купил, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Во время изучения удостоверения администраторы обратили внимание на сомнительный бланк и сразу провели проверку по Единому государственному реестру МВД. Таким образом выяснилось, что гражданин никаких водительских прав не получал, а просто купил их.

Администраторы сервисного центра обратили внимание на бланк документа, который вызвал у них сомнения Фото: МВД Украины

О факте подделки документа сотрудники СЦ МВД сообщили сотрудникам полиции, все материалы дела переданы для дальнейшего расследования.

Покупка и использование поддельных документов влечет уголовную ответственность по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Это может привести к штрафу, аресту или ограничению свободы.

Правоохранители подчеркивают, что поддельные документы не дают права управлять транспортным средством и поддерживают деятельность мошенников, создавая риски для граждан и участников дорожного движения.

Чтобы избежать проблем, в МВД советуют идти к получению водительских прав проверенной дорогой.

Сначала необходимо пройти медкомиссию, чтобы подтвердить пригодность к управлению автомобилем. Затем – теоретическое и практическое обучение в автошколе, после которого – сдача экзаменов на знание ПДД и основ вождения транспортного средства в сервисном центре МВД.

Алгоритм получения водительского удостоверения Фото: МВД Украины

В случае успешной сдачи экзаменов человек получает водительское удостоверение. Первое выдается на два года, а по истечении этого срока водитель может обменять его на постоянное удостоверение сроком на 30 лет при условии, что за эти два года он совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В случае трех или более нарушений, а также при серьезных правонарушениях (например, ДТП с пострадавшими, вождение в нетрезвом виде), необходимо пройти повторное обучение в автошколе и сдать экзамены для получения нового двухлетнего удостоверения.

Напомним, Кабмин планирует предоставить больше времени для оплаты штрафов за нарушение ПДД. Правительство подготовило соответствующий проект закона №13614, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект увеличивает срок оплаты штрафа за нарушение Правил дорожного движения с 10 до 15 календарных дней. Кроме того, срок исполнения постановления в случае неуплаты возрастает с 30 дней до 3 месяцев.

Также сообщалось, что лица, пострадавшие от войны, смогут бесплатно оформить водительские права и техпаспорт на авто.