Водителям не придется платить: в МВД перечислили случаи бесплатного восстановления документов

Некоторые услуги сервисных центров МВД в Украине можно получить бесплатно. В частности, это касается восстановления водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля для людей, утративших документы в результате российской агрессии.

Главный сервисный центр МВД Украины сообщает, что если водитель утерял или его удостоверение было уничтожено в результате российской агрессии, его можно восстановить бесплатно. Для этого необходимо обратиться в сервисный или мобильный сервисный центр МВД. При этом необходимо предоставить документ от органа досудебного расследования, подтверждающий факт преступления и статус потерпевшего в рамках соответствующего уголовного производства. Перед посещением сервисного центра необходимо записаться через систему "Е-запись".

Восстановить удостоверение можно также онлайн через "Кабинет водителя". Такой вариант доступен, если документ отображается в электронном виде с фотографией. К заявлению необходимо приложить электронную копию документа о признании в качестве потерпевшего. При этом бесплатное восстановление возможно только при наличии документального подтверждения того, что права были утрачены или уничтожены именно в результате российской агрессии. В остальных случаях услуга предоставляется на общих основаниях с соответствующей оплатой.

Видео дня

Свидетельство о регистрации автомобиля

Бесплатно можно также восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства, если оно было утеряно, повреждено или уничтожено в результате российской агрессии. Для этого необходим подтверждающий документ. Обратиться можно в сервисный или мобильный сервисный центр МВД. Мобильное подразделение может оказать услугу непосредственно на месте вражеского удара, если работает там.

При этом бесплатное именно восстановление свидетельства. Если водителю необходимо изготовить новый номерной знак, за него придется заплатить отдельно.

Какие еще услуги предоставляются бесплатно

Среди бесплатных услуг сервисных центров МВД также figurent снятие транспортного средства с учета и назначение или отмена правообладателя. Снятие с учета — это снятие с государственной регистрации автомобиля, который вследствие повреждения или уничтожения больше не пригоден к использованию. Услугу можно оформить в любом сервисном центре МВД. Важно, что после снятия с учета восстановить государственную регистрацию автомобиля уже невозможно.

Регистрация или отмена уполномоченного пользователя также осуществляется бесплатно. Оформить это можно в сервисном центре МВД, через "Кабинет водителя" или приложение "Дия". Уполномоченный пользователь — это лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, не принадлежащим ему.

Ранее мы писали о том, как восстановить водительское удостоверение, если его нет в приложении "Дія" или в "Кабинете водителя". Также мы выяснили стоимость такой услуги.

Кроме того, мы рассказывали, как получить водительское удостоверение в Украине.