Короткі поїздки на роботу вбивають акумулятор взимку: що радять автоексперти

Перші заморозки здатні "посадити" навіть щойно куплений акумулятор. Причина не в самій батареї, а в режимі експлуатації авто — короткі щоденні поїздки просто не дають генератору відновити заряд.

Щойно температура падає до мінуса, навіть новий акумулятор може відмовити під час старту. Причина криється не в якості батареї, а у фізико-хімічних процесах і манері експлуатації машини – про це йдеться на сайті Battery Tender.

Приблизно за -5 °C перші 15–20 хвилин після пуску генератор лише компенсує витрачену на старт енергію, а реальна підзарядка стартує пізніше.

Навантаження на електросистему в мороз зростає в кілька разів. Моторне мастило густішає, тому колінчастому валу потрібно значно більше енергії для провертання. Хімічні реакції вповільнюються: батарея неохоче віддає струм і повільніше приймає заряд. А ще накопичується недозаряд – щоденні короткі маршрути "дім – робота" поступово висмоктують резерв, і АКБ сідає непомітно.

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Поширене уявлення, що кілька хвилин роботи двигуна відновлюють батарею, не витримує перевірки. У місті на повне відновлення може піти до 2 годин безперервного руху – приблизно 50 км пробігу. На трасі процес швидший завдяки стабільним обертам, але й там знадобиться щонайменше година їзди.

Режим коротких зимових поїздок шкодить і двигуну. В авто з прямим упорскуванням палива неконденсований бензин на холодному моторі потрапляє в мастило й погіршує його захисні властивості.

Щоб не палити пальне на поїздки "заради зарядки", автоексперти радять інше правило: раз на місяць підзаряджати акумулятор зовнішнім зарядним пристроєм. Цього достатньо, щоб зберегти ресурс АКБ і спокійно пережити зимовий сезон.

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Крім того, ми писали, що цифра на ціннику ще не дорівнює реальним витратам на авто. Розрахунок повної вартості володіння показав: вживаний Volkswagen Golf виходить дешевшим за новий Renault Duster, проте має один суттєвий мінус.