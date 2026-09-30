Нове чи вживане авто: що насправді дешевше утримувати в Україні

Ціна на ціннику ще не означає реальної вартості автомобіля. Розрахунок повної вартості володіння показав, що вживаний Volkswagen Golf обходиться дешевше за новий Renault Duster, проте має суттєвий недолік.

Більшість українців обирає машину, керуючись емоціями та настроєм у момент купівлі. Натомість прагматичні європейці спираються на поняття сукупної вартості володіння, яке в побуті називають терміном TCO (Total Cost of Ownership). Саме такий підхід, за їхніми словами, допомагає ухвалювати найдоцільніші рішення. Про це повідомляє РБК-Україна.

Для порівняння взяли дві найпопулярніші моделі у своїх сегментах: новий Renault Duster 1.3 TCe 150 EDC за майже 1 млн грн і вживаний Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 2019 року випуску, який коштує близько 600 тис. грн. Розрахунок зробили на п'ять років для двох сценаріїв пробігу: 10 тис. і 20 тис. км на рік.

Видео дня

Амортизація: головний козир вживаного авто

Найбільшу частину втрати вартості сплачує перший власник, тож покупець вживаної машини бере її вже після найболючішого падіння ціни.

За аналізом вторинного ринку, Duster за п'ять років втратить близько 40% початкової вартості й коштуватиме 600 тис. грн, тобто дешевшатиме на 80 тис. грн щороку. Golf за цей час втратить до третини ціни на момент купівлі, подешевшавши до 400 тис. грн, або на 40 тис. грн на рік.

Ці цифри є моделлю розрахунку, а не прогнозом. Реальна ціна залежатиме від курсу гривні, стану авто, попиту та ситуації на ринку.

Пальне: де економія найпомітніша

Витрата Duster становить 6,5 л на 100 км, у Golf вона 4,6 л, до яких додали 10% через знос агрегатів. Ціни взяли станом на 17 вересня 2026 року: А-95 по 88,94 грн, дизель по 98,53 грн.

При пробігу 10 тис. км на рік Duster потребуватиме 57 811 грн щороку, або 289 055 грн за п'ятирічку, а Golf 45 324 грн на рік і 226 619 грн загалом. Економія становить близько 62 400 грн.

Якщо ж проїжджати 20 тис. км, витрати подвоюються: 578 110 грн проти 453 238 грн, тобто різниця сягає 124 872 грн на користь Golf.

Керівник проєкту Motor Gas Роман Матвеєв звертає увагу ще на один нюанс:

"При виборі машини за типом палива майбутній власник мав би враховувати можливість перевести бензиновий автомобіль на газове пальне. Якщо на бензинову машину поставити ГБО, можна буде заощаджувати до 40% на паливі. При теперішній ціні переобладнання близько 30 тис. грн у довгостроковій перспективі це дасть відчутну економію на паливі".

ТО та ремонти: тут вживане авто програє

На офіційному сервісі Renault ТО-1 коштує 8 тис. грн, ТО-2 – 11 тис. грн. За п'ять років це 46 тис. грн при меншому пробігу та 95 тис. грн при більшому.

Для Golf брали мережеву СТО, дешевшу приблизно на 30%: 6 тис. грн за ТО-1 і 8 тис. грн за ТО-2. Виходить 34 тис. або 70 тис. грн відповідно.

Проте вживана машина з великим пробігом ламатиметься щонайменше раз на рік. Це може бути ремонт підвіски, гальм, турбіни, заміна акумулятора, зчеплення чи двомасового маховика, клопоти з форсунками або фільтром DPF. Тому в кошторис варто закласти ремонтний резерв близько 20 тис. грн на рік, тобто 100 тис. або 200 тис. грн за п'ятирічку.

Страховка, шини та паркування

Поліс ОСЦПВ для обох авто коштуватиме приблизно 2 тис. грн на рік, або 10 тис. грн за п'ять років незалежно від пробігу.

Комплект зимових шин для кросовера обійдеться в межах 20 тис. грн, для Golf у 16 тис. грн. Додайте десять сезонних перевзувань: для легковика це 1200 грн за раз, тобто 12 тис. грн, а для Duster, який сервісмени часто вважають позашляховиком, 2000 грн, тобто 20 тис. грн.

Паркування взяли однакове для обох: 1000 грн щомісяця, або 60 тис. грн за п'ять років.

Таблиця-порівняння утримання вживаного та нового авто. Фото: РБК-Україна

То яка машина вигідніша

На думку Матвеєва, нова машина підходить тим, хто далекий від техніки й не хоче занурюватися в тонкощі підбору вживаного авто. Проте за таку зручність доведеться заплатити не лише вищою ціною купівлі, а й більшою вартістю володіння. Натомість вживаний автомобіль експерт радить розглядати тим, хто прагне заощадити, але добре знається на техніці або має друзів чи знайомих, здатних допомогти з вибором. Адже знайти гідний екземпляр, наголошує він, доволі непросто.

За чистою математикою вживаний Golf справді дешевший в утриманні за новий Duster. Однак власник нової машини значно краще прогнозує свої витрати на наступний місяць, тоді як господар вживаного дизеля може раптово отримати рахунок на СТО, що дорівнює кільком місяцям його бюджету. Тож різниця в ціні утримання фактично є доплатою за спокій і впевненість.

Раніше повідомлялося, що механіки та автоексперти назвали п'ять сімейних автомобілів, які вирізняються надійністю й доступним обслуговуванням.

Також утримання бензинового авто у 2026 році обходиться приблизно в 110-135 тис. грн на рік, тобто 9-11 тис. грн щомісяця, а найдорожчою статтею лишається пальне, на яке йде понад 90 тис. грн.