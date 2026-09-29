Пальне на 93 тисячі гривень на рік: скільки насправді коштує утримання авто в Україні

Утримання бензинового авто у 2026 році обходиться приблизно в 110-135 тис. грн на рік, тобто 9-11 тис. грн щомісяця. Найдорожчим залишається пальне, на яке йде понад 90 тис. грн.

Власники бензинових автомобілів у 2026 році витрачають на свою машину приблизно 110-135 тис. грн щороку, що відповідає 9-11 тис. грн щомісяця. Такі підрахунки наводить Finance expert.

Здебільшого водії зважають лише на суми, які лишають на заправках. Однак реальні видатки формують шість напрямів: паливо, страхові поліси, регулярне обслуговування, ремонтні роботи разом із гумою, фіскальні платежі, а також щоденні дрібниці на кшталт мийки, паркувальних місць і рідини для склоомивача.

Станом на липень 2026 року літр А-95 продавали приблизно по 77-78 грн, дизельне пальне коштувало майже стільки ж, тоді як за автогаз просили 38-39 грн.

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Якщо розглядати седан C-класу з мотором 1.6, який споживає 8 л на кожні 100 км і проїжджає 15 тис. км щороку. Такому авто знадобиться 1200 літрів, а це 93 600 грн. За меншого пробігу, приміром 10 тис. км, сума зменшиться орієнтовно до 62 тис. грн. Тим, хто встановив ГБО, заправка обходиться майже вполовину дешевше.

З-поміж страховок обов'язкова тільки ОСЦПВ. Оскільки з 2025 року компанії самостійно визначають тарифи, вартість помітно коливається. Водієві зі стажем в обласному центрі за авто 1.6 л зазвичай виставляють рахунок на 900-2200 грн щороку, тоді як у столиці та для новачків сума вища. Натомість КАСКО залишається справою добровільною і з'їдає 4-7% ціни машини щорічно, через що його не враховують у базових розрахунках, хоча для щойно придбаних або кредитних авто така страховка де-факто необхідна.

Регулярне ТО проходять кожні 10-15 тис. км – тоді оновлюють оливу, масляний, повітряний та салонний фільтри й перевіряють стан машини. Сюди закладають орієнтовно 6000 грн щороку. Якщо автомобілю вже 5-10 років, на раптові поломки варто відкласти ще 10-15 тис. грн. Не забудьте про заміну шин двічі на сезон і їхнє зберігання, що додасть до кошторису кілька тисяч.

Таблиця витрат на авто на рік. Фото: Finance expert.

Абсолютна більшість українців щорічних платежів за автомобіль не має. Збір у 25 тис. грн нараховують винятково власникам легковиків, молодших за 5 років, чия середньоринкова ціна перевищує 375 мінімальних зарплат. Цьогоріч ця межа дорівнює 3 242 625 грн, тож ідеться про свіжі преміальні моделі. Список таких машин щорічно формує Мінекономіки, а сам податок нараховує ДПС.

Раніше повідомлялося, що дощ, сльота та ожеледь негативно впливають на всі системи автомобіля, тому підготувати транспорт до сезону варто заздалегідь.

Також чотири мінівени 2026 року назвали одними з найкращих для тривалого використання після виходу на пенсію: Toyota Sienna Hybrid, Kia Carnival, Honda Odyssey і Chrysler Pacifica.