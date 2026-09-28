Перевірте це негайно: як підготувати автомобіль до зими та пережити сезон без збитків

Дощ, сльота, ожеледь — фактори, що негативно впливають на всі системи автомобіля. Тому необхідно заздалегідь подбати про те, щоб транспорт був готовий до цього сезону.

Досвідчений автомеханік назвав шість моментів, на які варто звернути увагу під час осіннього технічного огляду.

Дренажні канали

Для автомобілів, які постійно стоять під відкритим небом, опале листя може становити несподівану загрозу, про яку знають далеко не всі.

"Саме по собі листя не завдають миттєвої шкоди, але якщо дозволити їм накопичуватися, вони перекривають важливі дренажні канали в зоні лобового скла (під капотом), а також у районі люка та багажника", — зазначає майстер.

Коли водостічні канали забиті, вода може потрапляти в салон автомобіля або багажник, просочувати підлогове покриття та спричиняти появу цвілі або плям.

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Якщо листя довго не прибирати з автомобіля, воно може пошкодити лакофарбове покриття, роз’їдаючи прозорий захисний шар фарби. Це відбувається тому, що гниле листя утримує вологу та виділяє кислотні дубильні речовини.

Акумулятор та склоочисники

Під час різкого похолодання акумулятор зазвичай виходить з ладу першим, тому перевірка стану акумулятора має бути пріоритетом. Це особливо важливо, якщо акумулятору більше трьох років.

Також варто перевірити щітки склоочисника. За місяці перебування під палючим літнім сонцем і при високих температурах гумова кромка може пересохнути та потріскатися. Перш ніж температура впаде занадто низько, потрібно перевірити рідину в бачку омивача та замінити її на незамерзаючу.

Не зайвим буде обробити скло гідрофобним засобом, що допоможе поліпшити оглядовість через лобове скло під час злив, сльоти та снігопаду.

Фільтри, шланги та ремені

Різке похолодання негативно позначається на гумових деталях, зокрема на шлангах та приводних ременях.

Якщо якийсь шланг на дотик твердий, крихкий або має видимі тріщини на поверхні, краще замінити його до настання холодів.

Також необхідно перевірити повітряний фільтр двигуна та салонний фільтр.

Шини та гальма

З огляду на те, що восени дороги стають слизькими через мокре листя, можливі ранкові заморозки та раптові зливи, шини та гальма мають бути готові до швидкого гальмування, відведення води та надійного зчеплення з дорогою.

Механік радить перевірити глибину протектора шин і ні в якому разі не їздити на "лисій" гумі.

Гальмівна система також має працювати безвідмовно. На СТО слід перевірити, чи не зношені колодки та чи не заклинює супорт. Це вбереже від проблем із заклиненою колодкою або недостатньою ефективністю гальмування в ситуації, коли доведеться різко натиснути на гальмо на слизькій холодній дорозі.

У холодну пору року не можна їздити на "лисій" гумі Фото: Pexels

Технічні рідини

Багато водіїв під час осіннього технічного обслуговування автомобіля часто забувають про рідини, а це неправильно.

"Холодний запуск — серйозне випробування для двигуна, а свіже масло змащує внутрішні рухомі деталі значно краще, ніж відпрацьоване. Дістаньте масляний щуп і огляньте його. Якщо олива темно-коричневого або чорного кольору, а термін до чергової заміни вже добігає кінця — не чекайте. Замінюйте її прямо зараз", — радить майстер.

Рівень охолоджувальної рідини також має бути в нормі. Вона запобігає розширенню та замерзанню води в радіаторі та блоці циліндрів, що може призвести до утворення тріщин у блоці або вибивання заглушок сорочки охолодження.

Якщо рівень рідини низький або вона застаріла, то вона не зможе захистити двигун від сильних морозів або підтримувати робочу температуру в нормі. Ця рідина також запобігає перегріванню двигуна.

Якщо рідина застаріла або її рівень недостатній, виникає ризик перегріву двигуна, що спричиняє цілу низку інших дороговартісних проблем.

Якщо масла недостатньо або воно потемніло, його слід замінити одразу Фото: Фото из открытых источников

Дно автомобіля

Взимку для боротьби з ожеледицею часто використовують реагенти, а це — найлютіший ворог будь-якого автомобіля. Дорожня сіль та хімічні реагенти агресивно роз'їдають підрамник, гальмівні магістралі та деталі підвіски. Тому не зайвим буде приділити особливу увагу днищу автомобіля.

Регулярне миття автомобіля з промиванням днища протягом усієї зими — один із найдешевших способів продовжити термін його експлуатації.

Якщо немає можливості скористатися автомийкою, час від часу можна промивати днище струменем води, щоб змити забруднення.

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