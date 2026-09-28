Проверьте это немедленно: как подготовить авто к зиме и пройти сезон без ущерба

Дождь, слякоть, гололед — факторы, которые негативно влияют на все системы авто. поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы транспорт был готов к прохождению сезона.

Опытный автомеханик назвал шесть пунктов, на которые стоит обратить внимание во время осеннего техосмотра.

Дренажные каналы

Для автомобилей, которые постоянно припаркованы под открытым небом, опадающая листва может представлять неожиданную угрозу, о которой знают далеко не все.

"Сами по себе листья не нанесут мгновенного ущерба, но если позволить им скапливаться, они перекрывают важные дренажные каналы в зоне ветрового стекла (под капотом), а также в районе люка и багажника", — отмечает мастер.

Когда водосточные каналы забиты, вода может попадать в салон авто или багажник, пропитать напольное покрытие и спровоцировать появление плесени или пятен.

Видео дня

Если листья долго не убирать с авто, они могут повредить лако-красочное покрытие, разъев прозрачный защитный слой краски. Это происходит потому, что гниющие листья удерживают влагу и выделяют кислотные дубильные вещества.

Аккумулятор и стеклоочистители

При резком похолодании аккумулятор обычно выходит из строя первым, поэтому проверка состояния батареи должна быть в приоритете. Особенно это важно, если аккумулятору больше трех лет.

Также стоит осмотреть щетки стеклоочистителя. За месяцы пребывания под палящим летним солнцем и при высоких температурах резиновая кромка может пересохнуть и потрескаться. Прежде чем температура упадет слишком низко, нужно проверить жидкость в бачке омывателя и заменить ее на незамерзающую.

Нелишним будет обработать стекла гидрофобным составом, что поможет улучшить видимость через лобовое стекло во время ливней, при слякоти и снегопаде.

Фильтры, шланги и ремни

Резкое похолодание не лучшим образом сказывается на резиновых деталях, в частности шлангах и приводных ремнях.

Если какой-то шланг на ощупь твердый, хрупкий или имеет видимые трещины на поверхности, лучше заменить его до холодов.

Также необходимо проверить воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр.

Шины и тормоза

Учитывая, что осенью дороги становятся скользкими из-за мокрой листвы, возможны утренние заморозки и внезапные ливни, шины и тормоза должны быть готовы к быстрой остановке, отводу воды и надежному сцеплению с дорогой.

Механик рекомендует проверить глубину протектора шин и ни в коем случае не ездить на "лысой" резине.

Тормозная система тоже должна работать безотказно. На СТО следует проверить не изношены ли колодки и не подклинивает ли суппорт. Это убережет от проблем с заклинившей колодкой или недостаточной эффективностью торможения в ситуации, когда придется резко нажать на тормоз на скользкой холодной дороге.

В холодное время года нельзя ездить на "лысой" резине Фото: Pexels

Технические жидкости

Многие водители при осеннем обслуживании автомобиля о жидкостях часто забывают, а это неправильно.

"Холодный пуск — серьезное испытание для двигателя, а свежее масло смазывает внутренние движущиеся детали значительно лучше, чем отработанное. Достаньте масляный щуп и осмотрите его. Если масло темно-коричневого или черного цвета, а срок до очередной замены уже подходит к концу — не ждите. Меняйте его прямо сейчас", — рекомендует мастер.

Уровень охлаждающей жидкости тоже должен быть в норме. Она не дает воде в радиаторе и блоке цилиндров расширяться и замерзать, превращаясь в лед, что может привести к трещине в блоке или выбиванию заглушек рубашки охлаждения.

Если уровень жидкости низкий или она старая, то не сможет защитить двигатель от сильных морозов или поддерживать рабочую температуру в норме. Эта жидкость также не дает двигателю перегреваться.

Если жидкость старая или ее уровень недостаточен, возникает риск перегрева двигателя, что влечет за собой целый ряд других дорогостоящих проблем.

Если масла недостаточно или оно потемнело, его стоит менять сразу же Фото: Фото из открытых источников

Днище автомобиля

Зимой для борьбы с гололедом часто используют реагенты, а это — злейший враг любого авто. Дорожная соль и химические реагенты агрессивно разъедают подрамник, тормозные магистрали и детали подвески. Поэтому не лишним будет уделить особое внимание днищу автомобиля.

Регулярная мойка машины с промывкой днища в течение всей зимы — один из самых дешевых способов продлить срок его службы.

Если нет возможности воспользоваться автомойкой, время от времени можно промывать днище струей воды, чтобы смыть загрязнения.

Напомним, в полиции рассказали о новом способе угона авто.

Также сообщалось, как уберечь двигатель авто и увеличить его ресурс.